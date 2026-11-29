「淀川寛平マラソン2026」が29日、大阪・枚方市内の淀川河川敷で開かれた。駅伝にはOWVチームが登場。佐野文哉（

「淀川寛平マラソン2026」が29日、大阪・枚方市内の淀川河川敷で開かれた。 駅伝にはOWVチームが登場。 佐野文哉（29）がメンバーの本田康祐（31）、中川勝就（29）、浦野秀太（29）、助っ人の「げんき～ず」宇野けんたろう（44）の5人組が芸能人・アスリート委部門で優勝。

佐野は「ボクの走りの経歴に新たな1位が追加されました」と胸を張った。 1人3・4キロの駅伝。 OWVの4人と、佐野が“師”と仰ぐ宇野の5人でタスキをつないだ。 先頭の中川が好走を見せて1位で中継。 第2走者・本田が2位となったが、第3走者・浦野からタスキをもらった宇野が爆走。500メートル以上の差を2キロ地点で追いつき最終走者・佐野へ。

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佐野は最初の1キロを向かい風の中3分を切るペースで悠々走り抜けてゴール。 圧勝だった。 TBS「オールスター感謝祭’24春」の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で優勝。 長距離系の番組で数々の好記録を打ち立てて今や芸能界きってのランナーとなった佐野。