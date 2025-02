ORINO、Apple Watchバンドに西陣織を採用！伝統工芸の美意識を現代のファッションに

ORINOがApple Watchバンドに西陣織を使用。同系色を基調としたオリジナル柄が、さりげない高級感を演出。伝統工芸の魅力を発信し、新しい顧客層を開拓

伝統的な 西陣織 は、華やかで鮮やかな柄や色使いが特徴ですが、現代の洋服に合わせると、少し浮いてしまったり、コーディネートが難しく感じる方もいるかもしれません。そこで、今回Apple

Watchバンドを製作するにあたっては、同系色を基調としたオリジナル柄をデザインし、株式会社もりさんにて生地を製作しました。\日本を代表する高級絹織物として知られる西陣織は、コーディネートに加えるだけで高級感をプラスすることができます。あえてデザインにこだわったのもORINOのポイントです。ワンポイントに使用することで、「さりげない」おしゃれ感を演出します。\西陣織の素晴らしさを多くの人に伝えたいという思いが、ORINOの商品開発に繋がっています。日本を代表する高級織物として知られる西陣織ですが、現在では和服文化の衰退により、生産量は全盛期の約1/10まで減少しています。新たな後継者を育て、この素晴らしい技術や美意識を後世に残すには、現在の着物の需要に応えるだけでは不十分…。現代のライフスタイルに合った、そして手に取る人に『欲しい』と思ってもらえる新しいアイテムを作り出す必要があります。ORINOの商品を通じて、より多くの方に西陣織の魅力や技術の素晴らしさを知っていただけたら幸いです





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

西陣織 ORINO Apple Watchバンド 伝統工芸 ファッション

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Apple Watch EX と Felvidek のコラボレーションが実現へ!Apple Watch EX と Felvidek がコラボレーションするとの噂が浮上。2025年発売予定の Apple Watch EX には、Felvidek のゲーム「4Gamer」の世界観が反映される可能性も。

続きを読む »

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が4ヶ月ぶりの1位を獲得!『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソングの最新曲「ダーリン」などMrs. GREEN APPLE「ライラック」が4ヶ月ぶりの1位を獲得!『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソングの最新曲「ダーリン」など AWA株式会社のプレスリリース

続きを読む »

Apple Watchで健康バランスをチェックApple Watch Series 10の新しい機能「睡眠時無呼吸の通知」と「バイタル」アプリを使って、筆者は自分の健康バランスをセルフチェックしています。出張中に呼吸パターンが乱れていたことや、疲れが取れない時期にも睡眠パターンに不安が見られる結果となりました。Apple Watchは自己診断を目的としていませんが、健康状態を把握する一助となります。

続きを読む »

【2025年最新】Apple Watchバンド38選。おしゃれに差がつく人気ブランドのおすすめをセレクト!アップル(APPLE)の純正からサードパーティーまで、さまざまなブランドから登場しているアップルウォッチバンド。2024年最新のApple Watch Series10、Apple Watch Ultra 2にも対応した、シリコン、蒸れにくいナイロン、高級感漂うレザーなど、5つのカテゴリー別に各モデルに対応したバンドを総ざらい。

続きを読む »

iPhone専用 Flow 2 Pro、AIトラッキング搭載でプロ仕様の撮影を実現Apple DockKitに対応し、AIトラッキングによるアクティブズーム&トラッキング、複数人トラッキングなど、プロ仕様の機能を備えるのが特徴である。iPhone専用に設計されたFlow 2 Pro は、Apple DockKit を使用して、iPhoneの内蔵カメラアプリ、Blackmagic(SmartWheelの使用を含む)、および200を超えるサードパーティアプリで利用可能。また、複数の人物をリアルタイムで追跡し、グループ全体を完璧にフレームに収めることも可能だ。さらに、Insta360アプリで撮影する場合、9つのグリッドの1つをタップするだけで、ジンバルが被写体の位置と構図を自動的に分析し、より良いフレーミングをしてくれる。Apple Watchまたは2台目のスマートフォンを使用して、Flow 2 Pro をリモートで制御できるほか、テレプロンプターモードではセリフを表示可能だ。

続きを読む »

NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」 1月20日(月)配信開始!NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」 1月20日(月)配信開始! ユニバーサル ミュージック合同会社のプレスリリース

続きを読む »