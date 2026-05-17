OPPO K15 Pro and K15 Pro+ Announced: Chinese Equivalent to Nubia Neo 5 GT

OPPO has unveiled its gaming-focused phone series, with the release of two variants - the K15 Pro and the K15 Pro+. Both flagship variants feature the stripped-down design and the power to compete with the popular Nubia Neo 5 GT.
日本では5万円台の空冷ファン搭載ゲーミングスマートフォン『nubia Neo 5 GT』が発売されましたが、中国でも価格を抑えた空冷ファン搭載端末が登場しました。 OPPOの『K15 Pro』です。
上位モデルには『K15 Pro+』も登場し、OPPOのゲーミング対応モデルとしてライバルメーカーに対抗を図っています。 なお、上位モデルのK15 Pro+は6.78型、Dimensity 9500s、8000mAh、100Wとなります。 本体の外観デザインは両者ほぼ同等です。 カメラの周囲はプレートを装着可能な構造で、着せ替えてドレスアップも楽しめるとのこと。
カメラは5000万画素広角と800万画素の超広角で両者同等です。 前モデルで2025年9月登場の『K13 Turbo』シリーズは5000万画素広角1つのみと、割り切りすぎた設計でした。 さすがにそれでは使い勝手が悪いからか、K15 Proシリーズはデュアルカメラになっているわけです。 本体右側面には空気の排出口があります。
本体左側はあえて何もないデザインとして、シンプルな外観としています。 できればゲームコントローラーボタンを側面に搭載してほしいところです。 なお価格は3199元（約7万5000円）です
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