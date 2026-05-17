Head Topics

OPPO K15 Pro and K15 Pro+ Announced: Chinese Equivalent to Nubia Neo 5 GT

Mobile Phones News

OPPO K15 Pro and K15 Pro+ Announced: Chinese Equivalent to Nubia Neo 5 GT
Nubia Neo 5 GtOppo GamingOppo K15 Pro
📆5/17/2026 1:10 AM
📰topitmedia
23 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

OPPO has unveiled its gaming-focused phone series, with the release of two variants - the K15 Pro and the K15 Pro+. Both flagship variants feature the stripped-down design and the power to compete with the popular Nubia Neo 5 GT.

日本では5万円台の空冷ファン搭載ゲーミングスマートフォン『nubia Neo 5 GT』が発売されましたが、中国でも価格を抑えた空冷ファン搭載端末が登場しました。 OPPOの『K15 Pro』です。

上位モデルには『K15 Pro+』も登場し、OPPOのゲーミング対応モデルとしてライバルメーカーに対抗を図っています。 なお、上位モデルのK15 Pro+は6.78型、Dimensity 9500s、8000mAh、100Wとなります。 本体の外観デザインは両者ほぼ同等です。 カメラの周囲はプレートを装着可能な構造で、着せ替えてドレスアップも楽しめるとのこと。

カメラは5000万画素広角と800万画素の超広角で両者同等です。 前モデルで2025年9月登場の『K13 Turbo』シリーズは5000万画素広角1つのみと、割り切りすぎた設計でした。 さすがにそれでは使い勝手が悪いからか、K15 Proシリーズはデュアルカメラになっているわけです。 本体右側面には空気の排出口があります。

本体左側はあえて何もないデザインとして、シンプルな外観としています。 できればゲームコントローラーボタンを側面に搭載してほしいところです。 なお価格は3199元（約7万5000円）です

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

topitmedia /  🏆 93. in JP

Nubia Neo 5 Gt Oppo Gaming Oppo K15 Pro Oppo K15 Pro+ Gaming Smartphone Gaming Device

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』開催のお知らせ『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』開催のお知らせ『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』開催のお知らせ 株式会社コナミアーケードゲームスのプレスリリース
Read more »

TCL、コスパに優れたAmazon限定のSQD-Mini LEDテレビ「Q7D Pro」を発売、98型の超大画面もラインアップTCL、コスパに優れたAmazon限定のSQD-Mini LEDテレビ「Q7D Pro」を発売、98型の超大画面もラインアップTCL JAPAN ELECTRONICSは5月21日、「Q7D Pro」シリーズと「Q7D」シリーズを発売する。
Read more »

「MacBook Neo」安いことに意味がある――256GBシルバーモデルが約9万5000円「MacBook Neo」安いことに意味がある――256GBシルバーモデルが約9万5000円「MacBook Neo」は2026年3月に発売されたノートブック。256GBのSSDストレージ、A18Proチップを搭載した13インチの端末です。エントリーモデルとして人気の一品を紹介しましょう。
Read more »

Bluetooth イヤホン まとめBluetooth イヤホン まとめBluetooth イヤホンの最新モデルまとめです。AIFENG イヤホンやYEAHYO イヤホンやALLDOCUBE iPlay60mini Pro、Tablet など最新製品を集めた記事です。
Read more »

CAMSHOP.JPから発売されるGT-Rモデルの無線マウスの予約販売開始CAMSHOP.JPから発売されるGT-Rモデルの無線マウスの予約販売開始株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド"CAMSHOP.JP"は、日産自動車株式会社公認ライセンス商品である"日産スカイライン GT-R BNR32"をモチーフにした無線マウスの予約販売を開始いたしました。本商品は、以前に販売し人気のうちに完売となった"GT-R (BNR32)"無線マウスをリニューアルした待望の新モデルです。付属するマウスパッドと専用パッケージが一新され、異なる仕様で提供されています。
Read more »

富士通 ARROWS Tab V727/V、富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310、さらにUSB-Cケーブル、iPhone充電ケーブルが最新 findingsです。富士通 ARROWS Tab V727/V、富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310、さらにUSB-Cケーブル、iPhone充電ケーブルが最新 findingsです。富士通 ARROWS Tab V727/Vは、12.3型 タブレットPC第7世代 Core m3 メモリ4GB SSD128GB Windows11 Office2019搭載です。富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310は、13.3型FHD 超軽薄 ノートPCです。Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは、240W USB PD対応ケーブルで、Apple iPhone 17 / 16 / 15 /Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air などの対応となります。Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II Liteening Cable MFi認証は、超高耐久 iPhone14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X / XS / XR / 8 Plus などの対応です。
Read more »



Render Time: 2026-05-17 04:10:41