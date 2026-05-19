OPPO Find N6: 国内初フォルダブルスマホ、大型ディスプレイとペン対応を実現

オウガ・ジャパンは、フラグシップモデルの投入を継続し、ミドルレンジ中心だったこれまでとは方針を一転し、Findシリーズのラインアップを拡大している。国内初となるフォルダブルスマホの『OPPO Find N6』を発売した。大型ディスプレイとペン対応を実現している。

2024年から、フラグシップモデルの投入を継続しているオウガ・ジャパン。 ミドルレンジ中心だったこれまでとは方針を一転し、Findシリーズのラインアップを拡大している。2025年末に発売された『 OPPO Find X9』は、シリーズ初のおサイフケータイ対応と、その中身も徐々にブラッシュアップしている。

このような中、オウガ・ジャパンはついに国内初となるフォルダブルスマホの『OPPO Find N6』を発売した。 売りにしているのは、折り目がつきにくい大型ディスプレイ。 海外で投入された先代モデルからカメラを大きく進化させた他、最大の競合ともいえるサムスン電子が薄型化に伴って断念したペン対応も実現した。 フラグシップモデルは、テクノロジーショーケースと位置付けています。12月に発売したFind X9もそうですが、Find N6においても、OPPOが過去に研究してきた成果の集大成としてお披露目しています。

私自身、別件で発表会後に台湾に行きましたが、そこで契約書をレビューする機会がありました。 日本の法務から届いた内容にペンで赤入れをし、Wordに保存してピッと送り返すというようなことをやりましたが、ものすごく便利でしたね。 そこにAIは一切使っていませんでしたが（笑）。 『OPPO Find N6』は31万円超だが『中国以外では最安』 ‘におわせ投稿’もおサイフケータイはなぜ非対応





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OPPO Find N6 フォルダブルスマホ 大型ディスプレイ ペン対応

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