格安SIMサービスの「LIBMO」が、OPPO製のスマートフォン4機種を特別価格で販売する「どどーんと！OPPO祭り」を開催している。期間は11月18日から12月15日までで、台数限定のため完売次第終了する。特設ページからの申し込み限定で、定価から最大3万円を割り引く。

LIBMOでOPPOのスマートフォンをお得に購入できる「どどーんと！ OPPO祭り」 開催期間は11月18日から12月15日までだが、台数限定のため完売次第終了する。 特設ページからの申し込みのみが対象で、その他のWebページやモバイルショップなどからの申し込みでは特別価格が適用されないため、購入時は注意が必要だ。

OPPO Reno15 A：6万4680円→4万4680円（2万円引き）このキャンペーンは他の特典と併用できない点にも留意したい。 LIBMOが実施している「WEB得キャンペーン」や「最大2.3万円相当還元キャンペーン」との併用は対象外となる。 本キャンペーンは、音声通話機能付きSIMを、超なっとくプラン（5GB）、超なっとくプラン（10GB）、超なっとくプラン（20GB）、超なっとくプラン（40GB）、超なっとくプラン（60GB）のいずれかで新規契約する人が対象。 LIBMOユーザーが追加で契約する場合も対象となる。

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現在、超なっとくプランでは新規契約者向けにキャンペーンを実施しており、最大6カ月間、月額550円で5GBと10GB、月額1540円で20GB、40GB、60GBを利用できる。