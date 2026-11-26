OPECプラス加盟国は29日の会合で、2027年第1四半期まで原油生産目標を現状維持する方向で合意する公算が大きい。イラン情勢や加盟国内の意見対立が背景にあり、市場への影響は不透明だ。

石油輸出国機構（OPEC）およびロシアなど非加盟国で構成される「 OPECプラス 」は、29日に開催された閣僚級会合において、 原油生産目標 の現状維持を少なくとも2027年第1四半期まで延長する方向で協議を進めている。関係者2人がロイター通信に明らかにしたところ、この決定は中東地域におけるイランを巡る緊張による輸出混乱が解決していないこと、および加盟国間の生産能力評価を巡る溝が埋まっていないことが主な要因となっている。

OPECプラスの決定メカニズムにおいて、生産割当量の維持は需給バランスを安定させるための重要な手段として機能している。現在の枠組みは、各加盟国の生産余力や国内需要を踏まえて設定されているが、地政学的リスクが高まる状況下では、供給ショックを防ぐために供給量を抑制する方向性が採られる傾向がある。特に湾岸地域からの供給が完全に回復していない現時点では、急激な生産拡大が市場不安を煽る可能性を警戒している。

Also read トヨタ4ランナー2027年型価格改定と新型装備の詳細解説

加盟国間の意見対立は生産戦略の調整において重大な障壁となっている。イラク政府は、自身に割り当てられた暫定的な生産審査結果に対して強い不満を示しており、自国の潜在生産能力に見合った割当量への引き上げを求めている。同時に、中央アジアのカザフスタンも同様に自国の生産能力推計値の上方修正を要求しており、これらの主要産油国からの圧力が合意形成を遅らせる要因となっている。利害が対立する中で、OPECプラスは各国の立場を調整しつつ、全体としての生産抑制効果を持続させるバランスを取らねばならない。

イラクの姿勢は特に厳しく、自身の生産枠が適切に引き上げられない場合、OPECプラスからの脱退を示唆するなど強硬な対抗策を取る可能性があると警告している。この脅しは、組織内の結束力を試すものでもあり、OPECプラスの決定過程においてイラクの発言力がどのように影響を与えるかが注目されている。カザフスタンの要求も同様で、両国が納得できる解決策が見つからない限り、生産目標の改定は困難な状況が続く。

Advertisement

市場予測機関リスタッド・エナジーの分析によれば、湾岸地域からの供給が部分的にしか回復しないシナリオであっても、2027年の世界原油供給量は平均で日量約500万バレルの過剰状態に陥ると予想されている。この過剰供給量は、世界の原油需要総数の約5％に相当する規模であり、価格安定にとって無視できない大きな要因となる。供給サイドの制御が不完全なまま需要が増加すれば価格上昇を招くが、逆に供給過多が続けば価格下落圧力が強まるという二面性を持つ。

29日の会合で最終的に打ち出される生産計画の重要性は、こうしたマクロな需給見通しを背景に一段と高まっている。OPECプラスは、加盟国間の紛糾を整理しつつ、世界的な原油市場の混乱を鎮静化させるための明確なロードマップを提示する必要に迫られている。今後の推移次第では、産油国間の協調体制そのものが試される局面を迎える可能性があり、国際エネルギー市場は今後数ヶ月間、極めて不確実な状況にさらされることになる。