OPCW事務局長が財政危機を表明 米国拠出金未納が主因
化学兵器禁止機関（OPCW）のダラフィオール事務局長は、米国などの拠出金未納により年間予算の4分の1が未納状態にあり財政危機に直面していると加盟国に表明した。トランプ米政権による国連系機関への資金カットが背景にある。
- 化学兵器禁止機関 （ＯＰＣＷ）のサブリナ・ダラフィオール事務局長は２３日、ハーグで加盟国に対し、年間予算８３００万ユーロ（約９１００万ドル）のうち４分の１が未納の「不安定な状況」にあるとして 財政危機 に陥ったことを明らかにした。
同氏は２０日の職員宛ての電子メールでは「ここ数週間、財政上の課題が特に深刻化している。 ＯＰＣＷの最大の拠出国が２０２６年度の分担金全額をまだ支払っていないためだ」とし、トランプ米政権の拠出金未納が主因だと指摘していた。 トランプ大統領は、国連の運営について「浪費」「非効率」だと決めつけ、和平合意の仲介という潜在能力を発揮できていないと非難している。 同氏が２５年１月に大統領に復帰して以来、国連機関の一部に対する資金拠出をカットするとともに、多くの分担金を未納のままにしている。
米国務省の報道官は２４日、コメント要請に対して電子メールで「ＯＰＣＷへの具体的な拠出についてはコメントする立場にない」とし、「私たちはＯＰＣＷが使命を果たすことと、予算を可能な限り効率的かつ効果的に活用することの両方を非常に重視しており、今後もこれら二つの優先事項を支援し続ける」と主張した。
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