化学兵器禁止機関（OPCW）のダラフィオール事務局長は、米国などの拠出金未納により年間予算の4分の1が未納状態にあり財政危機に直面していると加盟国に表明した。トランプ米政権による国連系機関への資金カットが背景にある。

- 化学兵器禁止機関 （ＯＰＣＷ）のサブリナ・ダラフィオ‌ール事務局長は２３日、ハーグで加盟国‌に対し、年間予算８３００万ユーロ（約９１００万ドル）のうち４分の１が未納の「‌不安定な状況」にあるとして 財政危機 に陥ったことを明らかにした。

同氏は２０日の​職員宛ての電子メールでは「ここ数週間、財政上の課題が特に深刻化している。 ＯＰＣＷの最大の拠出国が２０２６年度の分担金全額をまだ支払っていないためだ」とし、トランプ米政権の拠出金未納が主因だと指摘していた。 トランプ大統領は、国⁠連の​運営について「浪費」「非効率」だと決めつけ、和平⁠合意の仲介という潜在⁠能力を発揮できていないと非難して⁠いる。 同氏が２５年１月に大統領に復帰して以来、国連機関の一部に対する資金拠出をカットする⁠とともに、多くの分担金を未納のままにしている。

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米国​務省の報道官は２４日、コメント要請に対して電子メール‌で「ＯＰＣＷへの具体的な拠出についてはコメントする立場にない」とし、「私たちはＯＰＣＷが使命を果たすことと、予算を可能な限り効率⁠的かつ効果的に活用す⁠ることの両方を非常に重視しており、今後もこれら二つの優先事項を支援し続ける」と主張した。