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ONO貿易、ノスタルジックデザインと最新技術融合の「GuliKit Elves 2 Pro」を初夏セールで特別価格販売

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ONO貿易、ノスタルジックデザインと最新技術融合の「GuliKit Elves 2 Pro」を初夏セールで特別価格販売
Gulikit Elves 2 ProONO貿易コンパクトコントローラー
📆5/28/2026 5:39 AM
📰game_watch
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📊News: 52% · Publisher: 51%

ONO貿易は、コンパクトコントローラー「GuliKit Elves 2 Pro」を、大手ECサイト大型セールに連動した初夏セールにて期間限定特別価格で販売する。90年代クラシックゲーム機を思わせるデザインに、ホールエフェクトスティックや最大1000Hz低遅延、20時間バッテリーなどを搭載。ボタン入れ替えや十字キー方向切り替えなど使い勝手にもこだわり、Windows、Nintendo Switch、iOS、Androidなどマルチプラットフォーム対応。期間は5月28日から6月2日まで。

ONO貿易 は、 コンパクトコントローラー 「GuliKit Elves 2 Pro」を、大手ECサイトの大型セールに連動した独自の 初夏セール にて期間限定特別価格で販売する。 開催期間は5月28日9時から6月2日23時59分まで。

このコントローラーは、1990年代の「ノスタルジー」に最新技術で応える1台として設計されている。90年代クラシックゲーム機を思わせる丸みのある懐かしいフォルムに、ドリフト現象の発生を極限まで抑えるホールエフェクトスティック、有線接続時最大1000Hzの超低遅延、次世代機対応、最大20時間バッテリーを凝縮している。 わずか180gの手のひらサイズで快適にプレイできる。 Elves 2 Proが採用するホールエフェクトスティックは、磁気センサーによる非接触設計で物理的な接触・摩耗の根本原因を解決。

内部に摩耗する部品が存在しないため、長期使用後も高い精度を維持する。2200段階の超高精度検出で微細な操作も正確に拾い上げ、スティック感度は「低/中/高」の3段階で自分好みに調整できる。 さらに、有線1000Hz低遅延×マルチデバイス対応の機能を備え、次世代機スリープ解除のご利用には、本体システムバージョン20.3.0以上へのアップデートと専用ペアリング手順が必要である。 振動機能は9種を搭載し、「HD振動」「超触覚モード」「従来型ロータリーモード」×3段階調整が可能。

コンソール機とPCゲームを行き来する際に生じるボタン配置のストレスも、コントローラー本体のみで完結するA-B / X-Yのボタン入れ替え機能でスムーズに解消できる。 また、十字キーの入力範囲を4方向または8方向に切り替える機能も備えており、格闘ゲームやクラシックタイトルでの誤入力を大幅に軽減し、より正確な操作をサポートする。 対応機種はWindows、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、iOS、Androidで、バッテリー容量は800mAh、最大20時間連続使用が可能。 技適は取得済み。

ONO貿易のこの初夏セールは、大手ECサイトの大型セールに連動しており、期間限定での特別価格提供となるため、ゲーム愛好家にとっては高性能かつ懐かしいデザインのコントローラーを入手する絶好の機会となる

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Gulikit Elves 2 Pro ONO貿易 コンパクトコントローラー ホールエフェクトスティック 低遅延 ノスタルジックデザイン マルチデバイス対応 初夏セール ゲームアクセサリー

 

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