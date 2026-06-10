ONE-VALUE ExpertConnectの展開を決定

ONE-VALUEはベトナム市場に関する専門家ネットワークサービスを展開することを決定しました。日本企業がベトナム市場に関する知識を得ることができるようにすることを目的としています。

ONE-VALUE はこれまで、 ベトナム市場 に特化したコンサルティング、調査、投資支援、 ビジネス マッチングを行ってきました。 その知見とネットワークを活かし、日本企業がより早く、より確実に意思決定できる環境を提供するため、「 ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）の展開を決定しました。

「ONE-VALUE ExpertConnect」（仮称）は、ベトナム市場に関する知見を持つ専門家と日本企業をつなぐ専門家ネットワークサービスです。 政府関係者、元官僚、弁護士、会計士、企業経営者、投資家、業界団体関係者、技術者、営業担当者、消費者など、多様な立場の専門家ネットワークを通じて、企業が必要とする実践的なインサイトの提供を目指します。 対象となるテーマは、市場参入戦略、投資機会の検証、M&A候補企業の理解、規制&制度の実務確認、不動産市場調査、電力&エネルギー市場分析、工業団地の需要動向、消費者ニーズの把握など多岐にわたります。

ONE-VALUEがクライアント企業に代わって専門家にインタビューを実施し、得られた知見を整理したインサイトレポートとして提供する形式を想定しています。 クライアント企業が直接専門家と面談する必要はなく、ONE-VALUEが調査目的に沿って質問設計、専門家選定、ヒアリング、情報整理まで一括して対応します。 市場の初期調査、投資判断前の仮説検証、M&A候補企業の理解、規制&制度の実務確認などに有効です。 クライアント企業と専門家とのオンラインまたは対面での面談を、ONE-VALUEが手配する形式を想定しています。

企業が専門家に直接質問できるため、リアルタイムで疑問点を確認しながら、より深い議論を行うことが可能です。 不動産、電力、製造業、医療、消費財など、特定業界の実態や今後の市場見通しを把握したい場合に適しています





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