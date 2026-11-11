ONE SAMURAI 5で那須川龍心と永井雷智が対戦決定 緊急参戦の代役戦

ONEチャンピオンシップは18日東京で開催される「ONE SAMURAI 5」の対戦カードを変更し、負傷欠場したマフディー・ジャマリに代わってNJKF王者永井雷智が那須川龍心と戦うことが決まった。

世界最大級の格闘技団体 ONEチャンピオンシップ は11日、18日に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催されるイベント「 ONE SAMURAI 5 」の対戦カード変更を発表した。ストロー級（－125ポンド＝約56.7キロ）キックボクシング3分3回で 那須川龍心 （20＝TRAM TEPPEN）と対戦予定だったマフディー・ジャマリ（モロッコ）が負傷により欠場することとなり、その代役として NJKF バンタム級王者の 永井雷智 （18＝VALLELY）が緊急参戦することが決まった。

永井雷智の緊急参戦と無敗記録

急きょ白羽の矢が立った永井雷智は、171センチの長身と飛びひざ蹴りや右ストレートを武器にする新鋭だ。今月1日の後楽園ホール大会で行われたNJKFバンタム級王座戦で、山川敏弘を3回TKOで下して王座を奪取したばかりである。プロデビュー以来無敗のままベルトを巻いた勢いそのままに、大会1週間前のスクランブル出場で格上の世界王者を食う下克上を狙う。

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那須川龍心の成長と王座獲得

迎え撃つ龍心は"那須川天心の弟"という枠を超え、今や日本キックボクシング界の軽量級をけん引するエースへと成長を遂げている。RISEフライ級（－51.5キロ）とISKA世界王座に続き、今年3月にはRISEスーパーフライ級（－53キロ）王座も獲得して2階級制覇を達成した。6月に大﨑一貴に惜敗して連勝が15で止まったものの、7月のONE初参戦ではタイの強豪トンプーンを2回TKOで沈めて衝撃を与えた。

再戦勝利と世界王座戴冠の実績

さらに9月には大﨑との再戦を延長判定で制し、悲願のRISE世界スーパーフライ級王座を戴冠（たいかん）した。直前のカード変更で日本人同士の対決へ切り替わる難しい調整となるが、格の違いを示してONEでのさらなる存在感を示したい。両選手とも最新の状態で臨む必要があり、ファンからの注目度も高い試合となっている。

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大会概要と今後の展開

今回の対戦変更により、ONE SAMURAI 5のメインカードは新たな動きを見せることとなった。那須川龍心と永井雷智の対戦は、若手スターたちの熱い戦いを期待させるものとなっている。両選手のプロフィールやこれまでの戦績を踏まえると、非常に接戦が見込まれる展開となる可能性がある。観客はこの激突を目の当たりにできる機会を得ることになる。

関係者の反応と次のステップ

ONEチャンピオンシップ側は、怪我をした選手の回復を願いつつ、緊急参戦する永井雷智の活躍を期待している。那須川龍心にとっても、久しぶりの国内開催となる東京での試合は大きなモチベーションにつながるだろう。両チームとも最後の調整に入り、18日の本番に向けて準備を進めている。この試合の結果が、両選手のその後のキャリアにどのような影響を与えるか注目される。