8人組グローバルボーイズグループ・ONE OR EIGHTのREIAが、12月11日午後8時配信スタートのFODドラマ『黒崎くんの言いなりになんてならない』に出演することが決定した。今作は、REIA…

8人組グローバルボーイズグループ・ONE OR EIGHTのREIAが、12月11日午後8時配信スタートのFODドラマ『黒崎くんの言いなりになんてならない』に出演することが決定した。

今作は、REIAにとって国内ドラマ初出演となる。 Spotifyの月間リスナー数237万人突破、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破、楽曲「TOKYO DRIFT」のTikTok関連再生数5億回超と、世界各国で注目を集めるONE OR EIGHT。 そのボーカルを務めるREIAが、俳優として新たな挑戦をスタートさせる。 原作は、マキノ氏による同名漫画。2016年に実写映画化され、約10年の時を経て、新たなキャストでドラマ化される。

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“悪魔級ドS男子”の黒王子と、天使のように優しい白王子、そして2人の間で揺れ動くヒロインを描いた、胸キュン満載の学園ラブストーリーを描く。 ステージ上で世界中のファンを魅了するREIAが、“白王子”としてどのような新たな魅力を見せるのか。 学生時代から親しんできた作品への出演が決まったときは、本当にうれしかったです！ そんな思い入れのある作品に携われることを、心から光栄に思います。