ONE N' ONLYのTETTAとNAOYAが、原因は自分にある。の初冠番組『EBiDAN熱中！ゲンジブハウス』に出演。街中で自分が反射するすべてを見る杢代和人のクセや、初対面の人と距離がバグるTETTAのエピソード、ハイブランド店で緊張する吉澤要人の話など、ゲームを通じてメンバーの意外な素顔が明らかになった。紅白初出場をケーキで祝福する場面や、罰ゲームの変顔、モノマネなど和やかな雰囲気で進行した。

『EBiDAN熱中！ ゲンジブハウス』（C） テレビ朝日 ダンス＆ボーカルグループ・ ONE N' ONLY のTETTAとNAOYAが、26日深夜放送の7人組ダンス＆ボーカルグループ・ 原因は自分にある。

初の冠番組『EBiDAN熱中！ ゲンジブハウス』（テレビ朝日／毎週金曜 前2：20～前2：45※木曜深夜）に出演した。 今回は「これって自分だけ？ アンチノミーゲーム」第2弾に挑戦。

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“自分だけかもしれない”と思うクセや習慣が発表され、当てはまると思ったメンバーは「因果応報アンチノミー」に合わせてポーズをする。 他の人と被らず“自分のみ”になれば成功となる。 さらに今回は、特定の1人だけがポーズを取ると予想する“狙い撃ち”ルールも追加される。 収録冒頭では、紅白歌合戦への初出場が決まったEBiDANメンバーをケーキで祝福。