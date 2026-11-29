ONEは上海大会の中止を発表し、代替大会を来年3月26日にカタール・ドーハで開催すると明らかにしました。予定されていた2つの世界タイトルマッチは12月11日にタイ・バンコクで行われ、その他の試合は近日中に改めて日程を調整する予定です。

「苦渋の決断をいたしました」と説明し、同大会は来年3月26日にカタール・ドーハで開催されることも併せて明らかにした。 ONEのナンバーシリーズは、昨年11月16日に東京・有明アリーナで行われた「ONE173」以来。

上海で行われていれば約1年1カ月ぶりだった。 また、今回の上海大会はONEにとって7年ぶりの中国本土開催となるはずだった。 中国の主要チケットプラットフォームでは、同大会のチケット購入に10万件を超える事前登録が集まっていたという。 ONEは「中国のファンの皆さまからの熱意とご支援に、心より感謝申し上げます」と謝意を示すとともに、「今回の変更により、ファンの皆さま、選手、パートナーの皆さまにご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と陳謝した。

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予定されていた2つの世界タイトルマッチは12月11日にタイ・バンコクで行われる。 ONEフェザー級MMA世界王座戦「王者タン・カイ VS 元バンタム級MMA世界王者エンク・オルギル・バータルフー」と、ONEストロー級キックボクシング世界王座戦「王者ジョナサン・ディベラ VS ワン・ジュングァン」の2試合で、その他の試合については近日中に改めて日程を調整するとしている。 相撲・格闘技最新ニュース