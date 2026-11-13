ONEフライデーファイツ178で吉成名高の従弟が準決勝進出

ONEフライデーファイツ178にて、吉成士門がラマダン・オンダッシュを判定3-0で退け、ONEフライ級ムエタイ世界グランプリ準決勝へ駒を進めた。ノンオー・ハマとの対戦が決定。

ONEチャンピオンシップの大会「 ONEフライデーファイツ178 」の舞台となったタイ・ルンピニースタジアム（バンコク）では、13日に開催されたイベントの主要試合で注目の勝利が記録された。ONEアトム級ムエタイ世界王者の 吉成名高 のいとこにあたる 吉成士門 （22）が、ONEフライ級（体重－135ポンド、約61.2キロ）ムエタイ世界グランプリ初戦である準々決勝で、強打の ラマダン・オンダッシュ （20）に判定3-0で圧勝し、準決勝進出を決めた。

準決勝はレジェンドNON OYとの対戦へ

吉成士門は、同大会で直前にロッタン・ジットムアンノン（タイ）に勝利を収めた40歳の"レジェンド"NON OY（ノンオー・ハマ）との準決勝に進出することになった。今回の勝利により、士門は世界グランプリのトーナメント表で次のステップへと大きく踏み出した。NON OYはタイを代表するベテランファイターとして知られ、その経験値と技量の高さで業界内で尊敬を集めている。士門にとって、若さと実力の両面から今後の成長を見守るべき存在であると同時に、克服すべき高い壁となる相手が次のターゲットとなった。

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ハイドレーションテストの推移と対戦条件

試合前の12日に実施された前日計量およびハイドレーションテストには、一時的な緊張感漂う展開が見られた。吉成士門は規定の3時間以内で体重とハイドレーションの数値クリアに成功し、問題なく試合出場資格を獲得した。一方、対戦相手のラマダン・オンダッシュは規定時間内にクリアすることができず、一時は試合実施に疑問符が付く事態となった。オンダッシュは終了から約3時間半後にようやく基準値を通過したが、この遅延によりファイトマネーの20％を士門側に支払うという条件付きで公式戦として実施されることが決まった。

オンダッシュ側が勝利した場合でも4強進出という点は変わらなかったため、時間差による不公平感の残る状況ではあった。しかし、吉成士門はその状況動じることなくリングに上がり、自身のペースで試合に臨む姿勢を見せた。このハイドレーションテストの出来事は、プロスポーツにおける競技前の厳格な管理体制と、選手たちの身体管理の難しさを浮き彫りにするエピソードとなった。士門はこうした周囲の状況に左右されず、集中力を切らすことなく本番に挑む精神力の強さを見せた。

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変幻自在の攻撃で完全勝利を収める

試合は初回から激しい打ち合いとなった。パンチを振り回してくるオンダッシュに対して、吉成士門は左右のパンチを的確に当てて攻め立てた。2回戦ではオンダッシュの連打をかわしながらパンチとひじをヒットさせ、さらにカウンターの強烈なひざ蹴りでダメージを与えた。3回戦では左ミドルキック、左ハイキック、ひざ蹴り、そして三日月蹴りと、攻撃パターンを多彩に変化させ、相手へ絶え間ない圧力をかけ続けた。

至近距離での白兵戦となった場面でも、士門は冷静にオンダッシュのパンチをかわし続け、ジャブを連打して優位なまま試合を終えた。その試合内容は文句なしの判定3-0で完勝となり、士門の実力を世界に示す結果となった。特に、ひじや膝蹴りといった近接武器を効果的に使用した戦術は、ONEフライ級という階級特有の迫力ある戦いを演出し、観客を魅了した。士門の技術の高さと体力の底力が、この完全勝利を支える要因となった。

試合後の反応とNON OYとの関係性

試合後のインタビューで吉成士門は、「ゲームプラン通りにできたかと言ったら、ちょっと微妙なんですけど、とりあえず大事なのはトーナメントの優勝なので、ここで勝ててよかったです」と安堵の表情を浮かべた。狙っていたひじやカウンターのひざについては、「本当にひじ、ひざは使えてたんですけど、もっと使ってればうまくできたかなって思います」と振り返り、自身の高すぎる基準で反省点を口にした。この謙虚な姿勢は、彼のさらなる飛躍への意欲を示唆している。

その後、リングに登場したNON OY（ノンオー・ハマ）と即席のフェイスオフが行われた。士門はNON OY対ロッタン戦を試合直前に見ることができなかったため、「これからちょっと見て研究したいと思います」とコメントし、次の対戦への準備を始めた。一方、NON OYはリングサイドで士門の戦いぶりを見届けた後、「士門は本当に素晴らしいファイターで体格もいい。まだ若く、これからさらに成長できる余地がたくさんある。今夜の勝利をたたえたい」と称賛した。この交流は、先輩選手から後輩選手へ向けたエールであり、ムエタイ界の世代交代を感じさせる一幕となった。士門は次なる目標であるNON OYとの準決勝に向け、自身の技術課題を克服し、トーナメント優勝という最終目的に向かって突き進む必要がある。