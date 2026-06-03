Ouraがスマートリング最新機種「Oura Ring 5」を日本発売 世界最小サイズを実現

フィンランドのOuraは、バッテリー持続時間を延ばしつつ本体を40%小型化したスマートリング「Oura Ring 5」を日本で発売。価格は6万5800円から。健康管理機能を強化し、市場拡大を狙う。

フィンランドの ウェアラブルデバイス メーカーOura（オーラ）は、 スマートリング の最新モデル「 Oura Ring 5 」を日本で発売すると発表しました。 この新製品は、従来モデルと比較して本体サイズを40% 小型化 しながら、バッテリー持続時間を最長9日間に延ばしています。

同社は2026年3月時点で200以上のスマートリング主要ブランドと比較した結果、これを「世界最小」と位置付けています。 スマートリングは指に装着するだけで心拍数や体温変化を測定し、睡眠の質や活動量を分析できるデバイスです。 Ouraは科学的根拠に基づき、ストレスレベルや女性の生理周期、さらには更年期関連の健康指標もモニタリングできるとしています。 メディア向け発表会でバイスプレジデントのジョージ・アボット氏は、「ユーザーの80%が30日間の使用で健康向上を実感しています。

小型化の要望は絶えませんでしたが、機能やバッテリー性能を損なわずに実現できた」と述べました。 価格は本体の色により6万5800円から8万1800円と、旧モデル（5万2800～7万4800円）から最大1万3000円の値上げとなります。 しかし、旧モデルの販売も継続し、幅広い消費者層の獲得を目指します。 CEOのトム・ヘイル氏は昨年12月の日本経済新聞の取材で、「多くのスマートウォッチより安価で、ウェアラブル端末の中では中価格帯」と位置付けています。

調査会社富士経済によると、国内スマートリング市場は2028年に2022年比4.7倍の33億円に成長見込みで、アクセサリーとしての魅力と機能性の認知向上が鍵となります。 Ouraは今後、健康管理だけでなく、医療分野への応用も視野に入れています。 例えば、心拍変動データからストレスを可視化する機能や、体温変化に基づく発熱予測など、予防医療への活用が期待されています。 また、企業向けのウェルネスプログラムへの導入も進んでおり、従業員の健康管理ツールとしての需要も高まっています。

競合としては、サムスンやアマゾンなどが参入していますが、Ouraは科学的エビデンスと継続的なアップデートで差別化を図っています。 今後のアップデートでは、血糖値モニタリングや血圧測定への対応も噂されており、スマートリングの可能性はさらに広がりそうです。 日本市場では、指輪型デバイスに対する消費者の関心が徐々に高まっています。 特に、女性の健康管理やストレスケアを重視するユーザーから支持を集めており、今後の普及が期待されます。

Ouraは、小型化と機能向上を両立させた新製品で、市場での存在感をさらに強める方針です。 アボット氏は、「世界中のユーザーが健康データをより身近に感じられるよう、今後も革新を続ける」と意気込みを語りました





nikkei_business / 🏆 29. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

スマートリング Oura Ring 5 ウェアラブルデバイス 健康管理 小型化

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

スマートリング「Oura」、新型機種を日本で発売 3割軽量化スマートリングと呼ばれる指輪型ウエアラブル機器の「Oura Ring」を展開するフィンランドのOura（オーラ）は17日、新型機種の「Oura Ring 4」を日本で発売した。本体を3割程度軽量化しつつ、電気信号の伝達経路を増やして心拍数などの測定精度を向上させた。フィンランド以外の海外でも2024年10月から展開しており、販売体制が整ったことから日本でも発売した。スマートリングは指に装着して

Read more »

ŌURA、「Oura Ring 4 Ceramic」を日本の主要家電量販店などで販売開始ŌURA、「Oura Ring 4 Ceramic」を日本の主要家電量販店などで販売開始 OURA HEALTH OYのプレスリリース

Read more »

ŌURA、「Oura Ring 4 Ceramic」を日本の主要家電量販店などで販売開始ŌURA、「Oura Ring 4 Ceramic」を日本の主要家電量販店などで販売開始

Read more »

スマートリングのリーディングブランド「ŌURA」、女性のホルモン健康をサポートする2つの新機能「更年期インサイト」と「ホルモン避妊サポート」を発表スマートリングのリーディングブランド「ŌURA」、女性のホルモン健康をサポートする2つの新機能「更年期インサイト」と「ホルモン避妊サポート」を発表 OURA HEALTH OYのプレスリリース

Read more »

世界最小のスマートリング「Oura Ring 5」が発表、前モデルより40%小型化して価格は6万5800円からスマートリングメーカーのOuraが新型スマートリングの「Oura Ring 5」を発表しました。Oura Ring 5は前モデルより40％小型化されて「世界最小のスマートリング」とうたわれており、さらに血圧傾向検出や呼吸分析、GLP-1薬の服用状況追跡などの新たな健康モニタリング機能も搭載されています。

Read more »

「Oura Ring 5」は40％小型化。AI機能強化で健康管理が進化Ouraの新型スマートリング「Oura Ring 5」は、従来モデルより薄く、軽く、耐久性も高くなった。最大の進化は、AIによる健康指導や予防的な健康モニタリング機能にある。現在予約受付中だ。

Read more »