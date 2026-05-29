Ouraが新しい健康関連機能「Health Radar」を発表

Ouraは新しい健康関連機能「Health Radar」を発表した。Health Radarは、ユーザーのバイオマーカーを継続的に追跡することで、病気の兆候を検知し、特に血圧シグナルのトラッキングと夜間の呼吸の乱れを監視する。

Oura が新しい健康関連機能「 Health Radar 」を発表した。 Health Radar は、 ユーザーのバイオマーカー を継続的に追跡することで、病気の兆候を検知し、特に 血圧シグナルのトラッキング と 夜間の呼吸の乱れ を監視する。

OuraのCEOであるBloomfield氏は、「Health Radarは、ユーザー自身が探さなければならないパターンを先回りしてまとめる。 これにより、注意が必要なタイミングを把握しやすくなる」と説明した。 血圧の問題は、手遅れになるまで見過ごされることが多い。 Ouraはソフトウェアを更新し、心血管系への負荷を示すパターンや急な変化を継続的に検出できるようにした。

血圧が通常より高い可能性がある場合は着用者に通知し、それが何を意味するかを説明したうえで、医師に相談するよう促す。 着用者が血圧計を使っている場合は、「Oura App」に測定値を直接記録できるようになった。 Ouraは、Health Radarの機能をさらに拡張し、ユーザーの健康データをより詳しく分析し、予防と早期発見の重要性を強調している。 Health Radarは、Ouraの「症状レーダー」を土台にしたもので、リンパ腫の複数のケースを見つけたこともある。

Ouraは、Health Radarの機能を以下の3つの方面に分けた。 まず、血圧シグナルのトラッキングを中心に、心血管系への負荷を示すパターンや急な変化を継続的に検出する。2つ目は、夜間の呼吸の乱れを監視し、睡眠中の呼吸の乱れの増加などを検出する。3つ目は、ユーザーのバイオマーカーを継続的に追跡し、病気の兆候を検知する。 Ouraは、Health Radarの機能をさらに拡張し、ユーザーの健康データをより詳しく分析し、予防と早期発見の重要性を強調している。 Ouraは、Health Radarの機能を以下の3つの方面に分けた。

まず、血圧シグナルのトラッキングを中心に、心血管系への負荷を示すパターンや急な変化を継続的に検出する。2つ目は、夜間の呼吸の乱れを監視し、睡眠中の呼吸の乱れの増加などを検出する。3つ目は、ユーザーのバイオマーカーを継続的に追跡し、病気の兆候を検知する





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