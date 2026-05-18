Our company has been leading communications technology innovation, providing software and services that are widely adopted by Japan's four major telecommunications carriers, and are widely used by various industries, including many large companies and contact centers.

Our company's infrastructures and systems are built on a strong foundation of tech expertise, enabling not only voice communication but also innovative solutions such as cloud PBX services, AI-powered voice recognition, CPaaS-based DX solutions, and cloud voice services. We are also strengthening our offerings in support of business cloud initiatives, particularly in the areas of utility software, system management, and business intelligence, leveraging our experience with cloud technology to assist with strategic shifts and cloud migrations.

当社は2001年に創業、電話通信網にIP技術を持ち込むことで、専用設備をソフトウェア化する画期的なイノベーション、通信価格の劇的な低下につながる技術革新をリードしてきました。

当社が提供するソフトウェアやサービス、システムは、日本の４大通信キャリアに採用され、その技術を基盤に開発された一般企業向け商材は、官公庁をはじめ多くの大企業、コンタクトセンターなどで活用されています。 採用の理由は、海外を含む多様なネットワークとの接続実績に基づく信頼性、安定した通信品質にあります。 これまで蓄積した技術・ノウハウを基に、ひとつは音声通信に関する幅広いソフトウェアやサービス、システムを提供する事業を行っています。

例えば、クラウド PBXサービス（内線電話交換システムのソフトウェア化・クラウド化）、音声収録とAIによる音声認識システム、CPaaS（多様なコミュニケーション手段のプラットフォーム・サービス）を活用したDXソリューション、クラウド音声サービス基盤の提供などです。 もう一つの事業としては、今後さらにニーズが高まるであろう企業業務アプリケーションのクラウド化をサポートするクラウドDX事業となっています。

具体的には、通信事業者が必要とする複雑な課金システムのローコードクラウド化や業務のコンサルティングを含めたシステムのクラウド化支援サービスなど、当社のクラウドサービスの提供を通して得られた技術・ノウハウを活用した顧客のクラウドリフトやシフトの支援サービスの事業化を進めています。





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Cloud CT2 Cloud PBX Voice Communication AI Cpaas-Based DX Solutions DX

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