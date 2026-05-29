Osaka Metro本町駅「ナビタ」をリニューアル タッチパネル式デジタルサイネージを新搭載

表示灯株式会社がOsaka Metro本町駅の周辺案内地図「ナビタ」を移設・リニューアル。タッチパネル式デジタルサイネージを新たに搭載し、より視認性が高く利用しやすい案内板へと進化しました。

表示灯株式会社 （本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：德毛孝裕）は、2025年から2026年4月にかけて、 Osaka Metro 本町駅 に設置している広告付き周辺案内地図「 ナビタ 」の移設およびリニューアルを実施しました。

本町駅は大阪屈指のビジネス街に位置し、1日あたり約21万人の乗降客数を有する主要駅です。 周辺には靭公園や洗練された飲食店が集まり、平日はビジネスパーソン、休日はファミリー層で賑わいます。 今回のリニューアルでは、駅の改良工事に伴い、従来各改札口付近に分散していた複数のナビタを統合し、改札正面など視認性の高い場所に移設しました。 これにより、改札を出た利用者がすぐに目的地までの経路を確認できるようになり、駅周辺の状況を直感的に把握できる環境が整いました。

さらに、リニューアルに合わせて案内板フレームの一部にタッチパネル式デジタルサイネージを新たに搭載しました。 利用者が気になる事業者のアイコンをタッチすると、画面全体に詳細な広告情報が表示される仕組みで、従来の静止画広告よりも鮮明かつ多くの情報を伝達できます。 一定時間タッチ操作がない場合は、広告が自動でローテーション表示され、駅利用者の目に留まる機会を常に創出します。

このデジタルサイネージは、上段に現時刻、下段に構内図・路線図・時刻表情報を表示し、Osaka Metroの公式ウェブサイトと連携しているため、利用者はスマートフォンで検索することなく必要な情報を即座に入手できます。 表示灯株式会社が展開するナビタは、駅利用者の利便性を高め、地域社会と街をつなぐ公共性の高いインフラです。 今回の本町駅におけるリニューアルを通じて、今後のより快適な駅空間への発展と地域の新たな賑わい創出に貢献します。

ナビタは全国の主要鉄道駅、自治体庁舎、交番、神社仏閣などに設置され、設置やメンテナンス費用を地域事業者からの広告料で賄うことで無償提供を実現する独自のビジネスモデルを確立しています。 長年にわたり現在地確認や経路探索の重要なインフラとして親しまれ、近年ではデジタルサイネージ搭載やスマートフォン連動など時代に合わせた進化を続けています。 地域社会に根差し、街の利便性向上と地域経済活性化を支える情報媒体として、全国各地で展開されています





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