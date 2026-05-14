Osmo Pocket 4P: A New Era of Compact Camera for Video Content Creation and Sharing

Osmo Pocket 4P, developed after the success of its predecessor, is a compact camera that has transformed the way video content is made and shared in the era of mobile-centric creativity. The launch event showcased how Osmo Pocket 4P offers high-quality video expression, making it more accessible to next-generation creators. Furthermore, the product's potential to contribute to the global trend of person-centric video expression was also highlighted. DJI, a leading player in the drone and camera industry, offers a comprehensive ecosystem that includes cinema cameras, drones, professional stabilizers, gimbals, and portable power solutions. Osmo Pocket 4P seamlessly integrates with DJI products, enabling a compact and versatile shooting setup for professionals. The event also featured DJI's portable power solutions, DJI Power 1000 Mini and DJI Power 2000, which serve as power solutions for Osmo Pocket 4P, further enhancing the product's reliability and versatility in the field.

Osmo Pocket 4P は、コンパクトカメラが映像コンテンツの制作・共有スタイルを変えつつある流れの中で誕生しました。 今回のイベントでは、 Osmo Pocket 4P が、高品質な映像表現をより身近なものにし、携帯性を重視する次世代クリエイターに新たな創作の可能性を提示する製品であることを示しました。

さらに、人物を軸にした映像表現の広がりといったグローバルなトレンドにおいても、同製品が重要な役割を果たす可能性を示しています。 DJIは、シネマカメラ、カメラドローン、プロ用スタビライザー、ジンバルカメラ、ポータブル電源ソリューションに至るまで幅広い製品群を展開しており、現代の映像制作・コンテンツ制作を包括的に支えるエコシステムを構築しています。

Osmo Pocket 4Pは、DJI Micシリーズやスタビライザーソリューションなど、DJI製品とシームレスに連携できるため、プロのワークフローにも対応するコンパクトな撮影セットアップを構築することが可能です。 また、イベントでは、ポータブル電源製品 DJI Power 1000 Mini および DJI Power 2000 もOsmo Pocket 4Pの電源ソリューションとして紹介されました。 これにより、DJIのエコシステムが、撮影現場における柔軟性と信頼性をさらに高め、クリエイターの制作環境を総合的に支援することを示しました





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