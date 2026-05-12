The Hiroshima Osler's Disease (HHT) Patient Association 2026 Hiroshima is a patient-family-medical professional learning and exchange event held on July 26, 2026, at the Hiroshima Prefectural Health and Welfare Center in the Hiroshima City South District. Osler's Disease (HHT) is a rare genetic bleeding disorder that affects the blood vessels throughout the body, including the lungs, brain, liver, and digestive system. The event aims to provide a platform for patients, families, and medical professionals to learn about HHT, share experiences, and discuss the challenges and opportunities in managing HHT. The event will feature a lecture by a patient association president who will share his personal experiences and insights on HHT, including its symptoms, diagnosis, and treatment. The event will also provide an opportunity for attendees to engage in discussions and ask questions.
広島県の人口約269万人に当てはめると、県内には約270～340人の患者がいる可能性があります。 一方で、症状が"単なる鼻血"と誤解されやすく特定非営利活動法人日本オスラー病患者会は、2026年7月26日（日）、広島市南区の広島県健康福祉センター内"広島難病連"にて、オスラー病（HHT／遺伝性出血性毛細血管拡張症）に関する患者・家族・医療関係者向け学習交流会"日本オスラー病患者会 2026広島"を開催します。
オスラー病は、ただの"くり返す鼻出血"とされ気づかれないことが多い一方で経過観察や放置され、肺・脳・肝臓・消化管など全身の血管に影響を及ぼすことがある指定難病です。 しかし、希少疾患であるため診断率は10％と非常に低く医療現場でも十分に知られていないため、診断の遅れや適切な医療につながりにくい課題があります。
今回の広島開催では、患者であり日本オスラー病患者会理事長である村上匡寛が、自身の経験と患者会活動を通じて蓄積してきた知見をもとに、オスラー病の基礎知識、くり返す鼻出血への日常的な対応、肺・脳・肝臓など全身症状の概要、遺伝子検査、患者同士の情報共有の重要性についてわかりやすく講演を行い参加者とディスカッションを行います
