AIインシデント417件を解説するスポンサーセミナーと、AI時代のサイバー防御に特化したモデル「OrcaCyber Zero」などを紹介するブースを出展。

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井洋一、以下「FlashLabs」）は、米国のAI研究機関Continuum AIが開発し、当社が日本市場向けに独占提供するAI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」について、このたび、インターネット技術者が一堂に会する技術イベント「Internet Week 2026」（2026年11月19日（木）〜27日（金）・オンラインおよびKFC Hall & Rooms）に協賛し、カンファレンスWeekの会場にブースを出展することをお知らせします（2026年11月21日時点）。

Internet Weekは、インターネットに関する技術の研究・開発、構築・運用・サービスに関わる人々が一堂に会し、主にインターネットの基盤技術の基礎知識や最新動向を学び、議論し、理解と交流を深めるためのイベントです※2。2026年のテーマは「AI時代を生き抜く術を学べ」で、「ベーシック」「最新動向」「実践」の3カテゴリでプログラムが構成されています※2。 会期は2026年11月19日（木）〜27日（金）で、オンラインで開催されるオンラインWeek（11月19日（木）・20日（金）・23日（月）・24日（火））と、KFC Hall & Rooms（東京都墨田区両国）で開催されるカンファレンスWeek（11月25日（水）〜27日（金））で構成されます※2。

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主催は一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）です※2。 OrcaRouterは、Internet Week 2026の協賛団体として、カンファレンスWeekの会場にブースを出展します※1。 ブースでは、AI時代のサイバー防御に特化したモデル「OrcaCyber Zero」をはじめとするOrcaCyberシリーズと、AIエージェントのためのセキュリティを最優先にしたゲートウェイ兼実行基盤「OrcaRouter」を紹介します。

また、スポンサー特典のセミナー枠として、11月26日（木）16:35〜16:50に、FlashLabsの小林光喜（Product Marketing Manager）が「AI時代の攻撃の"現在地" 〜417件のインシデント実例から学ぶ、防御で押さえるべき3原則〜」と題した講演を行います※3。 本講演では、当社がオープンデータとして公開しているAIインシデントのアーカイブ（417件・2026年11月時点）から、150のAIエージェントがゼロデイを10分で悪用した事例や、初回接触からドメイン管理者への到達まで最短7分を記録した攻撃など実在の事例を紹介し、そこから見える3つの構造変化と、ネットワーク・セキュリティ運用の現場で今押さえるべき防御の3原則を整理します※3。

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AIエージェントの活用が広がるなか、そのセキュリティ・プライバシー・データ管理は新たな課題となっています。 OrcaRouterは、AIエージェントのための「セキュリティを最優先にしたゲートウェイ兼実行基盤」として、用途に応じて最適なモデルを自動で選ぶアダプティブ・ルーティングに加え、エージェントファイアウォール（エージェントによる外部通信を検査する仕組み）、データクローキング（機微なデータを隠蔽する技術）、BYOK（利用者自身が管理する暗号鍵）、ゼロデータ保持ワークフロー（データを保持しない運用）、耐量子暗号化ログ、地域別データ管理など、AIセキュリティ・プライバシー・サイバー防御に特化した機能を提供しています※4。

またOrcaRouterは、サイバーセキュリティ向けフロンティアモデルの「OrcaCyber」シリーズを提供しています。

「OrcaCyber Zero 1.5」は、重大な脆弱性の発見、複雑な攻撃経路の調査、実世界での悪用可能性の検証を目的に構築されたモデルで、これまで知られていなかった脆弱性（RCE・サンドボックスエスケープ・認証バイパス・権限昇格など）を発見するよう設計されています※4。 「OrcaCyber Ultra」は、大規模なコードベースの脆弱性スキャンを目的としたモデルで、開発・運用の各段階で脆弱性を洗い出す用途に適しています。

「OrcaC2」は、脅威の情報を観測（state）と型付きの質問として受け取り、確率と信頼度を伴う機械可読な判断を返す、インシデント対応（IR）向けの意思決定モデルです。 脅威を評価し、ACT／ABSTAIN／ESCALATEで次のアクションを判断します※4。 ※1 Internet Week 2026公式サイトの協賛一覧ページ（2026年11月21日時点・当社確認）に基づきます。 協賛枠の名称・特典・出展内容は発表時点のものであり、変更される可能性があります。

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※3 当社が公開する「Orca AI Incident Archive」（2026年11月時点・当社確認）および当社発表に基づきます。 収録件数は随時更新される可能性があります。