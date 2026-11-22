OrcaRouterはAlibaba Cloudの最新フラッグシップモデルQwen4 Maxの利用を開始した。100万トークンの長文処理やマルチモーダル入力に対応し、生成AIビジネスへの統合を加速させる。

OrcaRouterは、 Alibaba Cloud のQwenチームが2026年11月16日に公開した最新フラッグシップモデル「 Qwen4 Max 」の提供を正式に開始した。この統合により、企業や開発者は単一のAPI経由で、テキスト・画像・動画に対応した最新の マルチモーダル 生成AI を活用できる環境が整った。 生成AI の導入が進む中で、複雑な業務プロセスに最新モデルを組み込む需要が高まる中でのリリースとなる。

長文コンテキストとマルチモーダル入力

Qwen4 Maxはフラッグシップの大規模MoE（混合エキスパート）構成を採用しており、1,000,000トークンという非常に長いコンテキストウィンドウと最大65,536トークンの出力長をサポートする。テキストだけでなく、画像や動画を入力として受け取り、最終的にテキストを返すマルチモーダル機能を持つ。この仕様により、長文文書の解析や、視覚情報を含む複雑な業務フローへの適用が可能となる。

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このモデルは調整可能な思考バジェットを備えた推論機能、組み込みのウェブ検索、ツール使用（関数呼び出し）、そして構造化（JSON）出力にも対応している。これらの機能は、複雑な推論タスクやエージェント型パイプラインの実装に適しており、高度な自動化を実現する基盤として期待されている。

OpenAI互換APIとセキュリティ対応

利用者はOpenAI互換のChat Completions API、OpenAI Responses API、Anthropic Messages APIを通じて、モデル名「qwen/qwen4-max」で本モデルにアクセスできる。価格体系は入力＄1.50／出力＄4.50（100万トークンあたり・プロバイダー定価）で設定されており、プロンプトキャッシュ機能も利用可能だ。キャッシュ読み取りは＄0.075、書き込みは＄1.875で計算される。

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データセキュリティ面では、ゼロデータ保持（ZDR）に対応している。ZDRを有効にすると、リクエストは無保持契約のあるプロバイダーにのみ送信されるため、機密性の高いデータ取り扱いにおける懸念を軽減できる。このセキュリティ機能は、企業におけるAI導入のハードルを下げる重要な要素となっている。

知能指数の大幅なスコアアップ

第三者評価機関Artificial Analysisが公表する「Intelligence Index」でのスコアは、本モデルが43を記録した。これは、知識・コーディング・科学・一般知識の各評価を統合した複合指標であり、前世代「Qwen3.8 Max」の34から9ポイントという大幅な上昇である（基準日・当社確認）。この数値は、モデルの推論能力や多分野にわたる理解度が著しく向上していることを示している。

OrcaRouterは、こうした最新モデルを公開後まもなくカタログに追加し、単一のAPIから利用できる環境を提供してきた。今回のQwen4 Maxの追加により、ユーザーは公開直後の最先端技術を即時に試験し、自社のワークフローへの実装を検討できる。特にマルチモーダル対応モデルの普及は、複雑な文書や映像を含む業務への応用において大きな期待を集めている。