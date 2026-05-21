Optimal Works - AI-powered cloud production planning service and its DX transformation

Incorporates production planning of AI-powered cloud technologies, aiming to solve the problem of industry's main problems, such as "attribute aspects" and "human shortage and loss"

AIを活用したクラウド型の生産計画サービス"最適ワークス"を紹介。 累計100件以上の導入実績をもとに、生産計画のDX化を提案します。 株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下"スカイディスク")は、2026年5月25日（月）にSTATION Ai（3階イベントスペース）で開催される、岐阜信用金庫主催の"ぎふしん NEXT STANDARD Pitch 2026"に登壇いたします。

本イベントでは、AIを活用した生産計画最適化ソリューション"最適ワークス"を中心に、製造現場が向き合う"属人化・人不足・ロス"といった壁を突破する取り組みや導入事例をご紹介します。 スカイディスクは、製造業で大きな課題となる"計画立案の属人化","在庫・リードタイムの乱れ","計画変更の負荷"といったテーマに正面から向き合い、"どの製品を・何個・いつまでに"という受注情報から、効率的にオーダーをこなす生産計画をAIが自動立案するクラウドサービス"最適ワークス"についてご紹介します。

すでに中小・中堅工場を中心に累計100件以上の導入が決定しており、現場の実績に基づいた具体的なDX戦略の立案から実装後の改善までをサポートする体制についてもお話しします。 さらに、16:15からは各登壇スタートアップ企業との名刺交換・交流ミーティングのお時間が設けられております。 AIやDXの相談が初めての方でも、専門スタッフが直接お話しを伺い、"自社にも適用できるのか","どこから始めれば良いか",といった実務的な疑問に具体的にお答えします。 皆様のご来場を、心よりお待ちしております





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