Web改善ツールOptimizelyの悪用によりZoomやCNNなど178組織が被害。仮想通貨送金先書き換えやカード情報盗み取りマルウェアが配信され、実被害が確認された重大なセキュリティ事例。

ウェブサイト改善ツール「 Optimizely 」を介して悪意のあるJavaScriptコードが配信され、 Zoom 、CNN、 Salesforce 、GitLab、 BBC 、IKEAなど世界178の組織のウェブサイトに広範な影響が及んでいたことが判明した。この攻撃により、仮想通貨の送金先アドレスが書き換えられ、クレジットカード情報の盗み取りなどが行われ、実際に仮想通貨が窃盗される実被害も確認されている。

Optimizelyツール経由の広域マルウェア配信事象

Optimizelyは企業のウェブサイトデザインや機能の比較検証である「A/Bテスト」などに使用されるサービスであり、企業がサイトに組み込むことで実験内容を容易に更新できる仕組みを持っていた。攻撃者はこの仕組みを利用し、同社のサーバーから正規のファイルとしてJavaScriptが配信されるようになり、ウェブサイト側からは通常のコードと見分けがつかない状態で悪意のあるコードが読み込まれる状態を構築していた。Report URI所属の研究者スコット・ヘルム氏は2026年11月16日にこの大規模な攻撃を確認して報告した。Report URIが調査した1611個のJavaScriptファイルのうち、178組織が利用する188個のファイルに悪意のあるコードが含まれていたことが明らかになった。調査対象はReport URIが確認できたファイルに限られているため、実際の被害規模はさらに大きい可能性があるとされている。

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被害組織の実態と攻撃者の手口詳細

攻撃を受けた組織は大手企業や公共機関が多く含まれており、Zoom、CNN、BBC、Salesforce、GitLab、IKEAのほか、金融大手のHSBC、信用情報会社のEquifax、仮想通貨ウォレットを提供するLedgerなどが該当する。Optimizely自身のウェブサイトでも悪意のあるコードが見つかった。攻撃者はOptimizelyが提供する「Project JavaScript」という、企業が独自のJavaScriptを追加してウェブサイト全体で実行できるようにする機能に不正なコードを追加していた。これにより、攻撃者は外部サーバーからマルウェアを読み込ませることが可能となっていた。Report URIは、攻撃者が多数の企業の設定を書き換えられた原因について、Optimizelyのシステムへの侵入や広範な権限を持つ認証情報の流出などが考えられるものの、詳しい侵入経路は現時点で判明していないと説明している。

情報窃取機能と仮想通貨送金先書き換えの危険性

配信されたマルウェアには複数の高度な情報窃取機能が組み込まれており、ユーザーに甚大な被害をもたらすものであった。例えば、利用者がビットコインなどの仮想通貨を送金しようとすると、送金先のウォレットアドレスを攻撃者のアドレスに書き換えることが可能となった。ウェブページに表示されたアドレスだけでなく、ユーザーがクリップボードにコピーした文字列などもすべて書き換えの対象になっていた。これにより、被害者は自分のアドレス宛てに送金したつもりで、実際には攻撃者の口座へ資金が送金されるという事態を招いていた。

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クレジットカード盗難とCookie情報流出の実態

さらに、マルウェアはクレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを盗み取る機能も搭載していた。これら個人の金融情報が外部に送信されることにより、不正利用のリスクが極めて高くなっている。また、ウェブサイトのログイン状態を維持するためのCookieや、表示中のページのスクリーンショットを外部に送信する機能も確認されており、認証情報の横取りや画面情報の漏洩も同時に発生していた。これらの機能により、攻撃者は被害者のアカウントに不正アクセスしたり、機密情報を含む画面情報を収集したりすることが容易になっていた。

セキュリティ課題と今後の影響予測

今回の事象は、サードパーティ製のJavaScriptライブラリやサービスがサプライチェーン攻撃の経路となる危険性を浮き彫りにした。企業はOptimizelyのようなツールを導入する際、その配信元やコードの改ざんリスクを考慮した監視体制を構築する必要がある。Report URIの調査結果から、影響を受けた組織の数は178と特定されているが、同社が確認できたファイルに限られた調査であるため、実際にはこれ以上の組織が被害に遭っている可能性が高い。セキュリティ企業は、今後さらなる被害の拡大を防ぐため、Optimizelyへのアクセス権限管理の見直しや、JavaScriptコードの完全性検証を強化するよう呼びかけている。この攻撃は、Web開発における依存関係の管理と、サードパーティコードの監視の重要性を改めて示す結果となった。