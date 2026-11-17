ウェブサイト最適化サービスOptimizelyの攻撃により、ZoomやBBCなど178組織のサイトが影響を受け、顧客のデータや暗号資産が盗まれる被害が発生している。

米ウェブサイト最適化プラットフォーム「 Optimizely 」を介した供給チェーン攻撃により、Zoom、英BBC、CNN、イケアなど worldwide に178の組織が運営するWebサイトが影響を受けた。 サイバーセキュリティ 研究者の Scott Helme 氏とReport URIの報告によると、攻撃者は11月16日（現地時間）、悪意あるJavaScriptコードを挿入し、訪問者の機器に不正なスクリプトを実行させようとした。この攻撃は、単なるサービス停止ではなく、顧客の決済情報や暗号資産ウォレットアドレスの書き換え、Cookieおよびスクリーンショットの盗聴を主目的としていたことが判明している。

OptimizelyExperimentation機能の脆弱性悪用

今回の攻撃の核心は、Optimizelyが提供する顧客向けWebサイトテストシステム「Experimentation」の脆弱性を突点にあった。Optimizelyは声明において、顧客が独自のJavaScriptコードを追加できる「Project JavaScript」というセクションに不正なコードが挿入されたと説明している。攻撃者は11月16日（現地時間）、このセクションに悪意あるJavaScriptを追加し、暗号資産の送金先アドレスを攻撃者自身のウォレットアドレスにすり替える行為を行った。

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この手法は、ファイルの配信元を変更せずに不正なコードを含んだため、各サイトは通常どおり信頼できる配信元からコードを受け取っていた。Optimizelyはすでにこの脆弱性を修正し、不正なコードを削除して影響を受けたユーザーアカウントの保護措置を講じたことを確認している。しかし、ロイター通信の取材に対し、実際にどれほどの金銭が盗まれたかについては確かな数値が確認できていないと報じられている。一方、Report URIの集計では、攻撃開始から数時間で7000ドル超の暗号資産が盗まれたという。

主要企業被害と対応状況の実態

影響を受けたとされる組織は多岐にわたり、米セールスフォース、米GitLab、英HSBC、米エクイファクス、エールフランス-KLM、仏Ledger、米動画配信サービス「Peacock」などが名を連ねている。各社は速やかな対応に動いている。イケアは顧客やデジタルサービスへの影響について調査中と報告している。Zoomは本番環境でのOptimizely利用を全社で停止させ、顧客データへの影響は確認されていないと明言した。エクイファクスもOptimizelyの利用を中止し、システムやデータが侵害された形跡はないと発表している。

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Scott Helme氏はCNETとのインタビューで、Webページを閲覧しただけのユーザーの大半はリスクが低いと指摘している。しかし、サイト上で何らかの操作を行ったユーザーに対しては、追加の対策が必要になる可能性があると警告している。この攻撃は世界中でインターネット関連のトラブルが相次ぐ状況で発生したが、Helme氏はマイクロソフトOutlookの障害や米連邦航空局（FAA）の航空機地上待機措置など、他の出来事との関連性はないと強調している。FAAの障害はルーターの問題、マイクロソフトの障害はソフトウェアの不具合が原因であり、本攻撃は情報や資金の盗取を目的としたものであったと彼は説明している。

ユーザーへの具体的な被害防止対策

影響を受けたサイトを利用したユーザーに対して、Helme氏とReport URIは具体的な行動を促している。デビットカードやクレジットカードの情報を入力した人は、取引履歴や利用明細を慎重に確認し、必要に応じてカードの再発行を検討すべきだと勧めている。また、サイト上で暗号資産のウォレットアドレスをコピーして貼り付けた人は、資金が意図した相手先に正常に送金されているか確認する必要がある。

さらに、影響を受けたサイトからのログイン状態は、他の端末でのログインも含めてすべて解除し、パスワードを変更するよう呼びかけている。特に古いiPhoneの脆弱性も狙われたとあり、「iOS 18.6」以前を搭載するiPhoneやiPadを使用している場合は、OSを最新版に更新し、端末を再起動することが推奨されている。これらの対策は、攻撃者が決済カード情報の盗み取り、Cookieやスクリーンショットの取得、脆弱性悪用ツール群を用いた端末侵入を試みていたことに対応するものである。

サイバー犯罪による経済的影響と将来展望

米Cybersecurity Venturesの推計によると、サイバー犯罪による世界的な損失額は2026年以降、年2.5％のペースで増加し続ける見通しだ。2031年にはその損失総額が12兆2000億ドルに達すると予測されている。この損失計算には、金銭の窃取や詐欺だけでなく、生産性の低下、知的財産の盗難、攻撃からの復旧費用、制裁金、そして評判の悪化による損害などが含まれている。Optimizely攻撃は、こうした広範な経済的脅威の一端を示す事例となっている。

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攻撃者の身元は今なお判明しておらず、逮捕に至っていない状況だ。Optimizelyプラットフォームは、多くのWebサイトでコンテンツ管理や新しいデザインのテスト、閲覧者に合わせた商品提案などに使われており、その普及度が高いほど、供給チェーン攻撃の影響範囲は広くなるリスクを孕んでいる。各企業がセキュリティパッチの適用と監視体制の強化を怠らないことが、将来の被害拡大防止において不可欠である。Helme氏は、今回の攻撃がサービス停止を狙ったものではなく、情報の窃盗と資金移転を目的とした精密な攻撃であったと改めて強調しており、企業側も単純なダウンタイム管理だけでなく、データ漏洩リスクへの警戒を継続する必要がある。