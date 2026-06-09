OpenText、OECDの広島AIプロセス報告枠組みに参加 - 信頼できるAI実現へデータガバナンス強化

OpenTextがG7の自主的行動規範に準拠する国際的枠組み「広島AIプロセス」に参加。同社のデータ管理基盤とAIソリューションが透明性と説明責任を支援。

OpenText（NASDAQ：OTEX、TSX：OTEX、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：三浦デニース）は本日、経済協力開発機構（OECD）が主導する「 広島AIプロセス （HAIP）報告枠組み」に参加したことを発表しました。

この枠組みは、先進的な人工知能（AI）の安全な開発と導入に向けて、G7（主要7カ国）が策定した自主的行動規範への準拠を組織が示すための国際的な取り組みです。 AI技術の急速な進展に伴い、その信頼性と安全性を確保するためのグローバルなルール作りが急務となっており、HAIPはその中核を担う枠組みとして注目されています。 OpenTextは、企業向け情報管理ソリューションのリーディングプロバイダーとして、35年以上にわたりデータ管理とガバナンスの分野で実績を積み重ねてきました。

同社の最高経営責任者（CEO）であるマーク・J・バレニシ氏は、「AIへの信頼は、そのモデルの元となるデータと、そのデータがどのように管理され、保護され、適切に意味づけされているかに依存します。 OpenTextは35年にわたり、この基盤づくりに取り組んできました。 HAIPへの参画は、そうした取り組みの延長線上にあり、企業レベルでのエージェント型AIの導入という現実を反映した、新しいグローバルな枠組みの実現に貢献するものです」とコメントしています。

同社は、180カ国・12万社以上の企業や政府機関を顧客に持ち、人間生成データ、機械生成データ、企業間トランザクションデータの管理を担っています。 特に、OpenTextのBusiness Networkを通じては、年間15兆カナダドルを超えるB2B取引が行われており、規制対象企業が日々運用する非構造化コンテンツや機械生成の運用データを広範囲にわたって管理しています。 このような規模のデータ基盤を持つことで、同社は世界的な政策議論に積極的に貢献できる立場にあります。

OpenTextが管理するエンタープライズAIにとって極めて重要な3つのデータ領域は、以下の通りです。 第一に、組織のナレッジを記録した文書やレポートなどの非構造化コンテンツである「人間生成のデータ」。 第二に、ITサービス管理、サイバーセキュリティ、サプライチェーンプラットフォームから生成される運用・システム情報である「機械生成のデータ」。 第三に、世界中の100万社以上の取引パートナーにまたがるB2B取引フローやサプライチェーンイベントである「トランザクションデータ」です。

これらのデータは、OpenText Aviator AIソリューションによって統合的に管理・分析され、エンタープライズグレードのセキュリティ、コンプライアンス管理、データリネージを提供します。 これにより、HAIPが推進する透明性と説明責任の原則を直接的に支援しています。 OpenTextは、自社製品のAI活用においても、信頼できるエージェント型AIはデータガバナンスから始まるという信念を持っています。

同社のチーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO）は、「私たちは自社製品やAIの最初の利用者でもあるため、信頼できるエージェント型AIはデータガバナンスから始まることを身をもって理解しています。 AIを導入する前に、まずデータがどのように管理され、保護され、コントロールされているかを確認します。 これはまさにHAIPが体系化している考え方であり、この枠組みに参加することが当社と世界中のお客様にとって正しい次のステップだったのです」と述べています。

さらに、OpenTextはカナダ政府が策定した「高度な生成AIシステムの責任ある開発と管理に関する自主的行動規範」の最初の署名企業の1社でもあります。 今回のHAIP参加により、国内での取り組みがG7全体の規範と結びつき、カナダのAI分野における国際的なリーダーシップが強化されるとともに、OpenText自身も責任あるAIガバナンスを推進する上での役割をより強固なものとしています。 同社は今後も、官民連携を通じて信頼性の高いAIエコシステムの構築に貢献していく方針です。

広島AIプロセスは2023年のG7サミットで日本が主導して立ち上げられたもので、AIの安全性、セキュリティ、透明性、説明責任、公平性などの原則を定めています。 OpenTextはこの枠組みに参加することで、自社のデータガバナンスとAI管理のベストプラクティスを国際基準に適合させるだけでなく、顧客企業がAIを安心して導入できる環境づくりに寄与します。

具体的には、OpenText Aviatorプラットフォームは、AIモデルのトレーニングに使用されるデータの出所や加工履歴を追跡するデータリネージ機能、コンプライアンス要件に応じたアクセス制御、AIの判断根拠を説明する説明可能性機能などを備えており、HAIPの各原則を実装可能です。 さらに、OpenTextは業界団体や標準化機関とも連携し、AIガバナンスの国際的な枠組みづくりに積極的に関与しています。

同社の取り組みは、金融、医療、製造、公共セクターなど、規制の厳しい分野において特に重要であり、顧客企業はOpenTextのソリューションを通じて、AI導入に伴うリスクを低減しつつ、ビジネス価値を最大化することができます。 このように、OpenTextのHAIP参加は、単なるポリシー順守の表明にとどまらず、同社が長年にわたって培ってきたデータ管理の知見とAI技術を組み合わせることで、より安全で信頼性の高いAI社会の実現に貢献するというコミットメントを示すものです。

今後もOpenTextは、データガバナンスを基盤としたエンタープライズAIのリーダーとして、グローバルなAI政策と技術の両面からイノベーションを牽引していきます





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