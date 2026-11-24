OpenAIが、AIモデルがデータをどれだけ正確に予測できるかを示す指標「パープレキシティ」の内部測定結果を2026年11月22日付けで公開しました。OpenAIのチーフサイエンティストを務めるヤクブ・パチョッキ氏は「2027年にもAIの事前学習に関する技術革新が雪崩のように起こる可能性がある」と指摘し、安全性を確保するためにAI業界全体で共通の開発制限を設けることを提唱しています。

OpenAIが事前学習の進歩を測定するために長年使用してきた指標が「パープレキシティ」です。 パープレキシティは、文章などを構成する単位である「トークン」の並びについて、それまでのトークンから次のトークンをどれだけうまく予測できるかを数値化したもの。

値が小さいほど、実際に現れるトークンに高い確率を割り当てられていることを意味します。 例えば、モデルが次のトークンの候補を同じ確率の10種類に絞り込める場合、パープレキシティは10に相当します。 すべてのトークンを確率100％で正しく予測できれば、パープレキシティは理論上の最小値である1になります。 ただし、実際の文章には複数の自然な続き方が存在するため、完全な予測は現実的ではありません。

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そこでパチョッキ氏が提案しているのが、パープレキシティなどの指標に基づいてAI開発の進行に共通の制限を設けることです。 AIの行動を理解・監視する技術が具体的な目標に達するまでは、各開発企業が合意した基準を超えるモデルの開発を控え、安全性が確保された段階で次の基準を設定するという仕組みを想定しています。 We decided to provide more transparency into pretraining progress at OpenAI for the sake of moving toward shared safety bars.

In “Perplexity and Intelligence” I argue for common limits based on perplexity and other measurements, with progress beyond them gated on our ability to understand AI behavior. OpenAIの発表を受け、Microsoft AIのムスタファ・スレイマンCEOも取り組みへの支持を表明しました。

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Microsoft AIの基盤モデル「MAI-2 Base」をOpenAIと同じ評価用データセットで測定したところ、対数パープレキシティは0.819で、GPT-5.6 Solの基盤モデルに近い水準だったとのことです。 We all got into this field to build safe AGI that is genuinely good for humanity.

One of the hardest parts of AI safety is coordination, and this is a step in the… OpenAIのサム・アルトマンCEOもXで今回の記事を「OpenAIがここしばらくで公開した中で最も重要なもの」と評価。 事前学習の進捗に関する透明性を高め、AI業界全体で共通の制限に合意することが、安全性と人間による制御を確保する上で賢明な判断だとの考えを示しています。

We are providing a lot of transparency into our pretraining progress and hope we can agree as a frield to common limits. I think that would be very wise and help ensure safety and control.