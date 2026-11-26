OpenAIが2026年11月25日、2つの正方行列を掛け合わせる際の計算量を左右する「行列乗算の指数(ω)」が正確に4分の9であることを証明したとする論文を公開しました。行列乗算の計算量をどこまで削減できるのかは1969年から研究が続けられてきた問題で、数学やコンピューター科学における重要な未解決問題の1つとされてきました。

OpenAIが2026年11月25日、2つの正方行列を掛け合わせる際の計算量を左右する「行列乗算の指数」が正確に4分の9であることを証明したとする論文を公開しました。

行列乗算の計算量をどこまで削減できるのかは1969年から研究が続けられてきた問題で、数学やコンピューター科学における重要な未解決問題の1つとされてきました。https://www.alphaxiv.org/abs/2611.matrix-multiplication-exponent-lower-bound As part of the October 6 release we had a particularly clean advance on the matrix multiplication exponent, with a new upper bound of 9/4. Since then, the model has been working on a LOWER BOUND for this exponent.

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This is already pretty crazy since NOTHING was known for lower…行列同士を掛け合わせる「行列乗算」はAIの学習やコンピューターグラフィックス、科学技術計算など幅広い分野で用いられています。 行列乗算に必要な計算の回数を減らすことができれば、大量のデータを扱う際の計算コストを抑えることが可能です。 一般的な計算方法で縦横にn個ずつの要素が並んだ2つの正方行列を掛け合わせる場合、計算量はnの3乗に比例して増加します。