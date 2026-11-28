米OpenAIなどは11月27日（現地時間）、Appleが元社員を再雇用してOpenAIの未発表端末の機密情報を入手し、両社に共通する取引先に圧力をかけて開発を妨げたとして、Appleを反訴した。Appleが7月に起こした営業秘密をめぐる訴訟で、米カリフォルニア州北部地区連邦地裁に反訴状を提出した。ロイターによると、Appleは同日の声明で、再雇用した社員を通じてOpenAIの機密情報を入手したことも、AI端末の製造をめぐる競争を妨げようとしたことも否定した。

この社員はOpenAIへの入社から数週間後には、社内の機密資料を個人のメールアドレスや携帯電話番号宛てに送信し始め、退職の前日まで続けていた。 資料には、未発表端末の部品の測定・検査手順をまとめた76ページの文書や、部品の設計図、製造工程の検証結果などが含まれていた。

OpenAI側は、この社員がAppleに復帰した後の2026年7月に、Appleの求めに応じて、アジア太平洋地域の事業運営を担当する同社の幹部らにOpenAIの未発表製品の開発計画などを説明したと主張している。 一連の経緯から、機密情報の入手がOpenAIに転職した目的だった可能性も指摘した。 反訴状では、その一例として両社の部品の表面処理を請け負う企業を挙げた。 Appleが自社の部品とOpenAIの部品を同じ場所や時間帯に処理することに異議を唱えたため、この企業はOpenAI向けの作業を夜間に移さざるを得なくなった。

Advertisement

その結果、この企業とOpenAIの双方で費用が増えたという。 両社の対立は人材の獲得にも及んでいる。 反訴状によると、これまでにAppleからOpenAIに転職した社員は約400人に上る。 OpenAI側は、Appleが退職した社員の個人アカウントなどにアクセスしたり、営業秘密の窃取を理由に訴訟を起こしたりすることで、競合他社への転職を萎縮させようとしていると批判した。