OpenAIがネットワーク機器大手のCiscoと共同で、Linuxシステムを稼働させたままサイバー攻撃から保護できるオープンソースのソフトウェア「Shirudo」を発表しました。Shirudoを使うことで、脆弱(ぜいじゃく)性が発見されてから修正パッチが適用されるまでの間もシステムを保護することが可能になるとのことです。

そこでOpenAIとCiscoが開発したのが、日本語の「シールド」にちなんで名付けられたShirudoです。 Shirudoでは脆弱性を悪用する処理のみをブロックする一時的な防御プログラム「shield」を導入することで、サービスの提供を続けながら修正パッチの適用に向けた準備を進められるとのこと。

ShirudoにはLinuxの内部で小規模なプログラムを実行できる「eBPF」と呼ばれる技術が用いられています。eBPFを利用することでシステムの再起動を伴うことなく不審な動作を監視したり、攻撃をブロックしたりすることが可能。 防御プログラムを有効にする前にアプリケーションへの影響を確認することもできるとのこと。 OpenAIらが実施した実験では、AIコーディングエージェント「Codex」を使って「Java4Shell」と呼ばれる脆弱性に対する防御プログラムを作成。

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検索エンジンの「Elasticsearch」を再起動することなく脆弱性を悪用した攻撃をブロックすることに成功したとのこと。 ほかにも、防御プログラムが改変されていないかを適用前に電子署名を用いて確認する仕組みが導入されているほか、セキュリティ用のハードウェア「TPM」を利用して防御プログラムの適用や解除の記録を検証する仕組みも備えています。