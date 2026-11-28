米OpenAIは27日、Appleが営業秘密を盗用し、OpenAI製の次世代デバイス開発に関連するハードウェアサプライヤーとの協業を妨げているとして、カリフォルニア州の連邦地裁に反訴した。OpenAIは、Appleが元従業員を再雇用して機密情報を入手したと指摘し、Apple側はこれを否定している。両社の紛争は、iPhoneに代わる次世代AIデバイスの市場主導権を巡る争いとなっている。

- 米オープンＡＩは２７日、米アップルが 営業秘密 を盗用したほか、将来のオープンＡＩ製デバイスの開発に関連してハードウエア部品サプライヤーがオープンＡＩと協業するのを妨げているとして、カリフォルニア州の連邦地裁に反訴した。

対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩは、アップルの雇用慣行が従業員を「囲い込む」ことで競合他社の技術開発に携わることを妨げるよう設計されていると主張した。 また、アップルがオープンＡＩに６カ月間勤務した元従業員を再雇用することで機密情報を入手したと主張。

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この元従業員はオープンＡＩに在籍中に新型デバイスに関する具体的な情報や、将来のハードウエア製品の開発計画（ロードマップ）にアクセスしていたとしており、「時期を踏まえると、この元従業員がオープンＡＩに入社した目的は、こうした文書を取得することだったように思われる」とした。 オープンＡＩはまた、自社で開発しているＡＩ搭載の個人向け電子機器は「アップルが自社の領域とみなしている市場でアップルを上回る競争力を持つ可能性がある」とも指摘。