OpenAIを題材にした映画『Artificial』の、一見すると生成AIで作られたかのように見えるポスターが、実際には人間の手描きによって制作されていたことが分かった。人間のアーティストが、水中に沈みかけた橋から逆さまに飛ぶ飛行機まで、AI特有の破綻を模した数多くの奇妙なディテールを意図的に描き込んだ。OpenAIのサム・アルトマンCEOは最近、自身を題材にした映画が制作されることは「人生で最も奇妙な出来事」のランキングにすら入らないと語っている。

木の幹からはピノキオに似た不気味な顔がのぞき、木の枝先は先端に向かうにつれて蛇へと姿を変えている。 背景のゴールデンゲートブリッジは海面下に沈みかけているように見え、その上空では旅客機が上下逆さまに飛行している。

背負ったバックパックのロゴはAIが生成失敗した文字化けテキストのようであり、主役のアンドリュー・ガーフィールドの顔さえどこか見慣れない異様な印象を与える。 同作の配給会社であるネオン（Neon）は、ポスターの制作者としてアーティストのマイク・トンプソン（Mike Thompson）氏とクリエイティブエージェンシーのグラヴィリス（Gravillis Inc.）の名をクレジットした。 さらにポスター画像の片隅には、「人間によって制作されたアートワーク（Artwork made by Humans）」と小さく注記が添えられている。

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その中でガーフィールド演じるアルトマンは、不確実性に満ちた未来を描写しながら、「この新しい世界へと人々を導く役割を担うのは、他ならぬ私たちなのです」と語りかける。 映画『Artificial』は、OpenAIの急激な台頭と、日増しに強大化するAI技術の主導権を誰が握るのかを巡る激しい権力闘争を描いた作品で、ユーリー・ボリソフ（Yura Borisov）やモニカ・バルバロ（Monica Barbaro）が脇を固めている。

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物語ではまた、2023年にOpenAIで起きた経営危機――取締役会がアルトマン氏をCEOから電撃解任したものの、従業員や投資家からの猛烈な反発を受けてわずか数日後にCEOへ復帰させた一連の騒動――にも再び焦点が当てられている。 ポスター公開の前日に開催されたニューヨーク・タイムズ主催の「DealBookサミット」で、アルトマン氏はこの映画について質問を受けた。 同氏は、20年前であれば自分の人生が映画化されるなど奇妙に思えただろうと振り返った。