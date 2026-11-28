ロサンゼルスのデベロッパーが47億ドル超の邸宅を販売し、支払い手段としてOpenAIやAnthropicの株式を受け付ける方針を示した。

ロサンゼルスの 不動産 デベロッパー、フィリップ・ブラウンスタイン氏は、所有する2999万5000ドル（47億6920万5000円）の豪邸を、オープンAIかアンソロピックの株式での支払いも受け入れている。

フィリップ・ブラウンスタイン氏は、所有する2999万5000ドル（47億6920万5000円）の豪邸を、オープンAIかアンソロピックの株式で支払うことも可能にした。 ブラウンスタイン氏は、AI銘柄の価値は時間とともに何倍にもなり得るとみている。 この記事は、不動産開発会社コロッサル・プロパティーズ（Colossal Properties）の社長フィリップ・ブラウンスタイン（Phillip Braunstein）氏への取材をもとに構成した、一人称スタイルのエッセイだ。

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彼はロサンゼルスのブレントウッド地区にあるチコリー・レーン1210番地の邸宅の所有者でもある。 現在2999万5000ドル（47億6920万5000円、1ドル＝159円）で販売中だが、その支払い方法としてオープンAI（OpenAI）とアンソロピック（Anthropic）の株式との交換も受け付けているという。 記事は長さと読みやすさを考慮して編集している。