OpenAI、ChatGPTで企業向け新機能「Businesses in ChatGPT」のβ版を発表

OpenAIがChatGPT上の企業向け新機能「Businesses in ChatGPT」のβ版を発表した。ChatGPT上での自社への言及数などを集計できるほか、Business Agentにより顧客向けのAIチャット機能を提供できるようになる。登録はBusiness Hubから可能。

米OpenAIは11月10日（現地時間）、企業がChatGPT上でのWebサイトのクリック数を集計したり、顧客にAIチャット機能を提供したりできる新機能「Businesses in ChatGPT」のβ版を発表した。ChatGPTを利用する企業向けの新たな取り組みであり、同社は企業とユーザーの接点をChatGPT上で広げる狙いを示している。

今回の発表では、米国のECサイトやオンラインサービス事業者など一部の企業が、Business Agentを作成できる点も明らかにされた。Business Agentを使うと、各社はChatGPT上で顧客向けのAIチャット機能をリリースできるようになる。

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Business Agentの仕組みと利用者の流れ

ChatGPT上の会話で対象企業が言及され、ユーザーが企業名をクリックすると、企業プロフィールが表示される仕組みだ。ユーザーは企業の情報を確認したうえで、次の行動に移ることができる。

Business Agentを作成している企業の場合、ユーザーはその企業の製品に関する質問を直接ChatGPT上で行える。Business Agentとのチャットは、元のChatGPTのチャットとは明確に区別されるとOpenAIは説明している。利用者が企業のAI窓口と一般の会話を混同しにくい設計になっていると読み取れる。

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さらに、OpenAIはBusiness AgentをChatGPT上の広告として配信することも可能だとしている。企業はAIチャット機能を顧客対応に使うだけでなく、広告の手段としても活用できる形になる。

企業の登録方法と対象となる事業者

ChatGPTが利用可能な地域の企業は、既にBusiness Hubに登録できる。地域を問わず、対象地域で利用できる企業であれば、登録の入口は同じBusiness Hubとなる。

一方、Enterpriseプランに加入している企業は、OpenAIの担当者と連携して登録を進める必要がある。大口契約者は専任の窓口を通じて手続きを行う形になる。

また、Shopifyを利用している企業は、ChatGPTへの連携を簡素化できるという。ECサイトを運営する事業者にとっては、既存の店舗基盤を生かしてChatGPTとつなげやすくなる点が大きな特徴といえる。

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ECや企業のマーケティングへの影響

今回の新機能により、企業はChatGPT上での自社への言及数などを集計するダッシュボードを利用できる。OpenAIが提供するこの集計機能によって、どれだけ自社がChatGPTの会話で取り上げられているかを数値で把握できるようになる。

ユーザーにとっては、ChatGPTの会話から企業名をクリックするだけで企業プロフィールに移動でき、製品の質問もそのまま行える。会話の中で商品を探す流れがより直接的になるため、ECサイトや企業のオンラインサービスへの導線が変わる可能性がある。

今回のBusinesses in ChatGPTはβ版として発表された。正式版の提供時期や対象の拡大範囲について、今回の発表では具体的な日程は示されていない。企業は、Business Hubからの登録を通じて今後の提供状況を確認していくことになる。