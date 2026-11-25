OneOdio、Amazonブラックフライデーで人気ヘッドホンが最大25%OFF！

世界中の音楽ファンとアクティブユーザーから高い評価を受けるオーディオメーカー「OneOdio」は、2026年11月27日（金）0:00から12月7日（月）23:59まで開催される Amazon ブラックフライデー において、OneOdio ヘッドホン の特別セールを実施することをお知らせします。

DJや楽器練習、ミキシング、音楽・映画鑑賞、PC用途まで幅広く使える、有線のオーバーイヤーヘッドホンです。40mm（※要確認）のCCAWボイスコイルドライバーを搭載し、20Hz～40kHzの再生周波数帯域に対応します。 ハイレゾ音質で、自然で伸びやかな中高音域と力強い低音を再現するモデルです。 ヘッドホンの両側に6.35mmと3.5mmのポートを備えたデュアルポート構造で、業務用の機器に接続するような場合でも変換アダプターは不要。

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両方にケーブルを差し込むと、2つの音源の同時再生が可能。1台の機器の音楽を複数人で同時に楽しむデイジーチェーン接続にも対応します。 ケーブルは、マイク付きの3.5mmストレートケーブル（1.2m）と、6.35mm/3.5mmのカールコード（伸長時約3m）が付属します。 OneOdio Focus A6は、5つのマイクを搭載したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングに対応するワイヤレスヘッドホンです。 ノイズ低減深度は最大48dBで、外音取り込み機能も備えています。

通勤や移動中、屋内での作業など、周囲の音が気になる場面で使えます。 LDACに対応し、有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得しています。 Bluetooth 6.0を採用し、2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続に対応します。 USB-C接続の有線モードでも、ノイズキャンセリング機能とハイレゾ音質を維持します。

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OneOdio Pro50は、50mmの大口径ドライバーを搭載した、密閉型の有線モニターヘッドホンです。 ハイレゾ音質に対応し、DJ、スタジオ作業、楽器練習、ミキシング、TV・映画鑑賞に使えます。 バランスのよい音質で、伴奏楽器の細かな音まで再現します。 ヘッドホンの両側に6.35mmと3.5mmのジャックを備えており、ケーブルで接続するだけで、2台のヘッドホンで同じ音楽や映画を聴けます。

ケーブルは、3.5mmのマイク付きストレートケーブル（1.2m）と、3.5mm-6.35mmのカールコード（2～3m）の2本が付属します。 いずれも着脱式で、使う機器にあわせて選べます。 ヘッドホンの両側に6.35mmと3.5mmのジャックを備えており、両方にケーブルを差し込むと2つの音源を同時に再生できます。 シーンにあわせて選べる2種類の着脱式ケーブルが付属し、もう1台を接続すれば友人と音楽や動画を共有できます。

OneOdio Monitor 60は、VGP 2024を受賞した、密閉型の有線スタジオモニターヘッドホンです。50mmのCCAWボイスコイルドライバーを搭載し、20Hz～40kHzの再生周波数帯域に対応します。 最大入力は1,600mWで、低音から高音までをクリアに再生し、音楽制作やレコーディング、DTM、動画編集、配信に使えるハイレゾ対応ヘッドフォンです。 3種類の着脱式ケーブルが付属。6.35mm-3.5mmのコイルケーブル（1.5m、伸ばすと3m）、3.5mm-3.5mmのマイク付きストレートケーブル（1.2m）、3.5mm-3.5mmのストレートケーブル（3m）から、用途にあわせて選べます。

OneOdio A70は、Bluetooth 5.2に対応し、ワイヤレスと有線の両方で使える密閉型のモニターヘッドホンです。 AACコーデックに対応し、最大72時間の連続再生が可能です。 動画視聴時の音声遅延を80ms以内に抑え、テレビやPCと接続したときも快適に鑑賞できます。 CVC 8.0の通話ノイズ低減技術を搭載しています。

OneOdio Studio Max 2は、9msの低遅延を掲げるワイヤレスDJヘッドホンです。 付属のM2トランスミッターを使う低遅延モードでは、DJパフォーマンスやスタジオでのモニタリングを、ケーブルなしで行えます。 DJや楽器練習、ゲーム、リモートワークと幅広い場面で使えます。 45mmのドライバーを搭載し、20Hz～40kHzの再生周波数帯域に対応します。 Bluetoothモードでは、LDACコーデックで高音質のワイヤレス再生ができます。

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EQプリセットは、音楽、重低音、モニター、カスタムの4種類を用意しています。 トランスミッターによる低遅延モード、Bluetooth 6.0、3.5mm有線接続など、4つの接続モードに対応します。 バッテリーはBluetoothモードで最大120時間、低遅延モードで最大60時間の連続再生が可能です。5分の充電で最大9時間再生できます（実験室テストに基づく数値）。 付属のトランスミッターも、最大50時間連続で使用可能です。

イヤーカップは90度回転し、片耳で外部の音と再生音を同時に確認できます。 柔らかく厚みのあるイヤーパッドと、高さを調節できるヘッドバンドを採用しています。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 OneOdio A70 Gen2は、ワイヤレスと有線の両方で使える、密閉型のモニターヘッドホンです。40mmの高磁束ドライバーを搭載し、20Hz～40kHzの広帯域に対応します。

LDAC、AAC、SBCの各コーデックに対応し、クリアなボーカルと厚みのある低音で、音楽鑑賞や映像視聴、編集、スタジオでの練習に利用可能なモデルです。 Bluetooth 6.0を採用し、通信距離は最大30m、Bluetoothモードでは最大72時間の連続再生が可能です。 内蔵マイクで通話にも対応し、通話、オンライン授業、リモート会議、ゲームチャットにそのまま使えます。 Bluetoothマルチポイントにも対応します。

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