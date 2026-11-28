27日のニューヨーク外国為替市場で、米株式の上昇と長期金利の高騰を受け、円相場は前営業日比35銭安の1ドル=159円50〜60銭で取引を終えた。ユーロも仏スペインのインフレ低下やGDP下方修正、財政リスクから対ドルで下落した。

【NQNニューヨーク=戸部実華】27日のニューヨーク外国為替市場で円相場は反落し、前営業日の25日と比べ35銭円安・ ドル高 の1ドル=159円50〜60銭で取引を終えた。 米株式相場が上昇し、低リスク通貨とされる円には売りが出やすかった。

米長期金利の上昇も円の相場の重荷となった。 米株式市場では人工知能（AI）関連銘柄を中心に買いが入り、主要3株価指数がそろって上昇した。 投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、相対的に安全な資産とされる米国債も売られた。 米金利が上昇したことも、日米金利差の拡大観測を意識した円売り・ドル買いにつながった。

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円の安値は159円59銭、高値は159円44銭だった。 ユーロは対ドルで3営業日ぶりに反落し、前営業日比0.0040ドルのユーロ安・ドル高の1ユーロ=1.0930〜40ドルで取引を終えた。27日発表の11月のフランスとスペインの消費者物価指数（速報値）で、欧州連合（EU）基準での前年同月比の上昇率がともに市場予想を下回った。 同日発表の7〜9月期のフランスの実質国内総生産（GDP）改定値が速報値から下方修正された。 米国では追加利上げ観測が根強いなかで、ユーロ相場の重荷となった。