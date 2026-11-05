NY為替: 半導体株売りと米金利低下で1ドル157円台後半へ円高進行

ニューヨーク外国為替市場で5日、米半導体株の売りや長期金利の低下を背景に円が高値を付けた。1ドル157円台後半まで円高が進んだ背景と、欧州通貨動向の詳細を解説する。

ニューヨーク外国為替市場 で5日、 円相場 は前日を上回る水準で取引を終えた。主要通貨ペアである1ドルは157円60銭から70銭の範囲で取引され、前日比で75銭の円高・ドル安となった。

この円高の主要因は、米株式市場で人工知能（AI）関連銘柄中心に売りが広がったことにある。特に低リスク資産として機能する円への買い注文が集中し、為替レートの上昇を牽引した。

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また、米国債などの長期金利が低下した点も、円買いを後押しする材料となった。金利差の縮小期待が高まり、ドル資産からの資金流出が円への流入につながったと見られる。

米株式下落とAIインフラ懸念が円高を加速

同日の米株式市場では、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数が前日比5.5%安となり、大幅な下落となった。この下落の背景には、データセンター建設の抑制を公約とする民主党候補が、3日に投開票が行われた米中間選挙の複数の州知事選で躍進したという政治的要因がある。

市場参加者の間では、AIインフラの建設が遅延すれば、関連製品の需要にも悪影響が出るとの懸念が強まっていた。この不安感から、AI関連銘柄への売り注文が急速に広がり、市場全体のリスク回避モードを強化した。

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こうした市場環境の中で、投資家たちはリスクヘッジの目的で円などの安全資産への切り替えを加速させた。結果として、円相場は一貫した上昇トレンドを描き、外国為替市場で顕著な円高進行を見せた。

原油高と中東情勢が円の上値を制限

円相場は強含みではあったが、上昇幅には一定の天井が存在した。5日の米原油先物市場で、WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物先物が上昇したことが、円の上値を抑える要因となった。

ロイター通信によると、5日に英海事機関（UKMTO）は、カタールの海域でタンカー1隻が正体不明の飛翔体2発の攻撃を受けたと発表した。この地政学的リスクは原油価格の上昇を招き、エネルギー輸入国である日本にとって円安圧力となる材料になり得る。

原油高は円安要因として働いたため、円高のペースが鈍化する要因となった。しかし、株式市場の動揺や金利下落の影響が勝り、総合的には円高が継続する形となった。

ユーロとポンドは対ドルで下落傾向に

ユーロ相場も対ドルで下落し、1ユーロは1.1215ドルから1.25ドルの範囲で取引された。前日比で0.0010ドルのユーロ安・ドル高となった。米原油先物の上昇を受け、ユーロ売り・ドル買いの動きが出たことが主な要因だ。

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一方、ドルの上値は限定的だった。米株式市場でAI関連などハイテク株への売りが先行したため、ドルの買いongyangは抑制された。この結果、ドル高は緩やかなものにとどまった。

対ユーロで見た円は、4営業日ぶりに反発した。前日比1円05銭の円高・ユーロ安となり、1ユーロは176円80銭から90銭で取引を終えた。このところ円売り・ユーロ買いが進んでいたため、反転要素となりやすい環境で円買いが入りやすかった。

イングランド銀行の利上げとポンドの低迷

英ポンドは対ドルで下落し、1ポンドは1.34ドル台半ばまで水準を下げた。前日終値の1.34ドル台後半から下落した。

5日、英イングランド銀行は政策金利を0.25%引き上げ、4%に設定すると発表した。ベイリー総裁は、インフレ率を低下させる材料がなければ「追加の利上げ議論にも合理性がある」と述べた。

しかし、市場ではINGなどの見立てにより、イングランド銀行が今後数カ月にわたるインフレ動向のデータを確認する必要があるとの指摘があった。このため、今後の利上げペースを慎重に見極めたいとの見方が強く、ポンドを積極的に買う動きは限られた。

このところドルに対してポンドが買われていたため、持ち高調整目的のポンド売りも出やすかった。結果として、利上げ発表にもかかわらずポンドは下落傾向に転じた。