24日のNY為替市場で円相場は1ドル159円台半ばで取引終了。米消費者信頼感指数の高値安定と中東情勢による原油高が円売り圧力となった。

24日のニューヨーク外国為替市場において、 円相場 は前日比25銭円安・ドル高の1ドル=159円20〜30銭で取引を終えた。この下げ幅は、米国経済の強気な指標と地政学的リスクによる原油価格上昇が組み合わさった結果である。

米国景況感指数が予想を大きく上回る

24日に公表された11月期の米消費者信頼感指数は103.3を記録し、ダウ・ジョーンズ通信が集計した市場予想値92.2を大きく上回った。この数値は2025年1月以来の高水準であり、米国経済の底堅さを示す明確な証拠となった。労働市場が依然として堅調に推移している背景から、米国の個人消費が当期の経済成長を牽引する主要因であると見なされている。

Also read Symphony of War: The Nephilim Saga 続編の海戦システムと新ストーリーが公開

LPLファイナンシャルのジェフリー・ローチ氏は、個人消費は今四半期も経済成長の原動力になるとの見解を示した。この強気な見方は、米連邦準備理事会（FRB）による追加利上げの可能性を意識させ、日米間の金利差が開いた状態が今後も継続するとの市場観測を強化した。金利差の拡大は、資金を利回りの高いドル資産へ流入させる動きを促し、円相場の下落を直線的に推し進めた。

中東情勢と原油高が貿易収支を悪化させる懸念

24日の米原油先物相場は上昇局面に入った。ホルムズ海峡周辺を航行する船舶に対する新たな攻撃が報じられたことを受け、中東地域を巡る不透明感が投資家の不安を煽った。この地政学的リスクは原油先物市場での買い注文を増加させ、価格騰落の原因となった。エネルギー資源の輸入に依存する日本の立場において、原油価格の上昇は貿易収支の悪化を招くと警戒する声が上がった。

Advertisement

貿易収支の悪化観測は、円の売りを誘発する材料として機能した。円安ドル高は輸入物の価格上昇を通じて国内インフレ圧力を高める可能性があり、日本銀行の政策判断に制限をかける要因ともなり得る。市場参加者は、エネルギーコスト増が日本の経済構造にどのような長期的影響を与えるかを注視している。

ハイテク株売りと安全資産への資金移動

24日の米株式市場では、人工知能（AI）関連株が再び売り込まれ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が前日比1%弱下落した。このハイテク株の弱含みは、投資家のリスク選好度を低下させる一因となり、市場全体の感情を冷え込ませた。リスクオフの動きは、伝統的に低リスク通貨と見なされる円相場を下支えする対照的な作用を果たした。

相対的に安全資産とされる米国債が買われる動きも見られた。米金利が低下幅を広げた局面では、円買い・ドル売りの介入が入りやすくなる性質がある。しかし、今回のような景気指標の強気な出方や原油高の影響が支配的な場合、これらの要素が相殺されず、円安方向への圧力が持続する構造となっている。市場の注目は、今後発表されるその他の経済指標とFRB当局者の発言に向けられている。

ユーロ相場の反発と今後の展開

一方、ユーロは対ドルで反発し、前日比0.0065ドルのユーロ高・ドル安の1ユーロ=1.0960〜70ドルで取引を終えた。前日付けた25年4月以来のユーロ安・ドル高水準からの持ち高調整によるユーロ買い・ドル売りが入りにくかった状況が、反発の背景にある。米金利の低下傾向も、ユーロ相場の上昇を支える材料として働いた。主要3通貨間での動揺は依然として大きく、為替市場の振れ幅が収束する兆しは見えていない。