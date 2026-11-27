GPU-Zによる確認とベンチマークテストから、Blackwellアーキテクチャに基づくRTX Spark N1XのCUDAコア数やRT Core数が推測され、RTX 5070搭載PCと比較した際のレイトレーシング性能やCPU、ゲームフレームレートの性能差が分析されている。

GPU -ZでProArt P16のハードウェア仕様を確認したところ。 ただ，RTX Spark N1Xに対応していないためか，取得できない項目も少なくない Blackwell アーキテクチャでは，128基のCUDA CoreとL1キャッシュメモリなどを束ねて，1基の「Streaming Multiprocessor」（以下，SM）を構成する。

つまり，RTX Spark N1XのSM数は48基となる計算だ。 そしてBlackwellアーキテクチャでは，SM 1基につきRT Core 1基とTensor Core 4基が組み合わされている。 NVIDIAがRTX SparkでBlackwellアーキテクチャを変更していないと仮定した場合，RTX Spark N1XのRT Core数は48基，Tensor Coreは192基だ。 ピーク輝度は1600nitsを誇り，コントラストは100万：1と，明暗がくっきりとした映像を表現できる。

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VESAのHDR関連規格「DisplayHDR True Black 1000」認証を取得しているそうだ。 表示可能な色域は，「sRGB」カバー率で133％，デジタルシネマ向けの色域規格「DCI-P3」のカバー率は100％に達する。 色差を示す基準の「Delta E」は1未満とされ，肉眼ではほとんど色差が判別できないレベルだ。 Pantoneによる色認証プログラム「Pantone Validated」も取得しており，画質の良さは折り紙付きといえよう。