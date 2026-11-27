NVIDIA Grace CPUとBlackwell RTX GPUを統合したRTX Sparkを搭載した16型ノートPCについて解説。最大128GBのユニファイドメモリと2TB SSDを備え、Windows環境でAIエージェントや生成AIツール、コーディング、ゲーム制作などのクリエイティブワークに対応。薄型軽量な筐体に4K+ Tandem OLEDタッチパネルと360度フリップの2-in-1構造を採用し、モバイルでのAI活用にも適した設計。

RTX Sparkは、NVIDIA Grace CPUとBlackwell RTX GPUを組み合わせたスーパーチップ。 両製品は最大128GBのユニファイドメモリを備え、ローカル環境でのAI活用や クリエイティブワーク に向けた構成を採用しています。

は、16インチ・1.77kgと扱いやすいサイズの筐体にRTX Sparkを搭載したノートPCです。 最大20コアのGrace CPUと6,144コアのBlackwell RTX GPUを備え、最大128GBのメモリをCPUとGPUで共有します。 特徴は、Windows環境でAIエージェントの実行やクリエイティブ作業に取り組めること。 生成AIツール「ComfyUI」なども活用でき、ゲームを遊ぶだけでなくさまざまな作業にAIを取り入れたい方にも気になる一台です。

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HDMIx1/USB 3.2 Gen 2x1/USB-Cx3/SDカードリーダー/3.5mmオーディオジャックと、I/Oポートも十分。 自分のPCでAIを動かす環境を用意したい方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。 は、NVIDIA RTX Sparkを搭載する16型のノートPCです。 ASUS「ProArt P16」と同じく20コアのGrace CPUと6,144コアのBlackwell RTX GPUを組み合わせ、最大128GBのユニファイドメモリと2TB SSDを搭載しています。