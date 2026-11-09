NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ供給不足で価格高騰、5090は希望小売価格の約3倍に

NVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 50」シリーズが供給不足により大幅な価格上昇を起こしている。RTX 5090は希望小売価格の約2.8倍となり、購入予定者は高値懸念を強めている。

NVIDIA が展開する次世代GPU「GeForce RTX 50」シリーズの市場価格が、発売時の希望小売価格を大きく上回る水準で取引されている。この状況は、特に上位モデルにおいて顕著であり、供給不足や需要の高まりが価格暴騰の主要原因となっている。

日本国内の主要販売店であるドスパラにおける現在の最低販売価格と、発売時の希望小売価格を比較すると、その差幅は歴史的な水準にあることが確認できる。特に最上位機種「GeForce RTX 5090」では、価格が約2.79倍に跳ね上がっており、ユーザーの間で懸念の声が上がっている。

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GeForce RTX 50シリーズの価格動向と上昇率

GeForce RTX 50シリーズは、2025年から順次発売が開始されたNVIDIAの最新GPU製品群である。エントリーレベルの「RTX 5050」から、高性能モデルであることを示す末尾に「Ti」が付く「RTX 5070 Ti」、そして最上位モデルの「RTX 5090」まで、幅広いラインナップが用意されている。このシリーズ全体で、市場での販売価格が希望小売価格の約2倍、あるいはそれを超える事例が相次いでいる。

米国のテクノロジーニュースサイトVideoCardzの報道によると、GeForce RTX 5070 Tiの価格変動は非常に急激だった。10月29日に1180ドル（約18万7000円）だった最低価格は、わずか8日後の11月6日には1340ドル（約21万2000円）へ上昇した。これにより、短期間で160ドル（約2万5000円）もの価格高騰が見られた。

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このGeForce RTX 5070 Tiは、2025年2月に希望小売価格749ドル（約12万円）で発売された製品であるが、現在の価格は発売時の価格に迫るまで跳ね上がっており、実質的に倍近い価格で購入せざるを得ない状況になっている。この傾向は日本市場でも同様に見られる。

上位モデル5080と5090の過熱した需給状況

GeForce RTX 5080の価格動向も非常に厳しいものがある。VideoCardzは10月29日、GeForce RTX 5080の最低価格が1999ドル（約32万円）となったと報じた。これは発売当初の希望小売価格のちょうど倍であり、さらに驚くべきことに、最上位モデルであるGeForce RTX 5090の発売時の希望小売価格と同じ金額で取引されている点だ。

GeForce RTX 5090に関する価格は、さらに極端な上昇を示している。VideoCardzは11月3日、世界中の価格を調査した結果を報道した。米国市場における10月の価格は9400ドル（約150万円）に達しており、これは希望小売価格の4.7倍という驚異的な倍率だった。調査対象となった10か国の平均でも、希望小売価格1999ドルに対して3.62倍の価格で販売されているというデータが示されている。

日本国内のPalit製製品に焦点を当てて価格を比較すると、より具体的実態が見えてくる。GeForce RTX 5070 Tiは発売時の14万8800円から、現在の最低価格23万4780円へと1.58倍に上昇している。また、GeForce RTX 5080は19万8800円から32万9800円へと1.66倍に、GeForce RTX 5090は39万3800円から109万8000円へと2.79倍にそれぞれ価格が跳ね上がっている。

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市場相場の変動と購入者の対策

上記の価格はあくまで最低販売価格であり、実際の市場相場はこの金額からさらに数万円程度高くなる傾向にある。例えば、GeForce RTX 5070 Tiについては、25万円前後で取引されている製品が多数確認されている。米国と比較すると日本の高騰度はやや緩やかであるものの、上位モデルほど価格上昇率が大きく、消費者の購入障壁は高まっている。

特にGeForce RTX 5090については、9月に100万円を超える出品価格が見られたが、その後も価格上昇が続いているようだ。こうした動向は、AI開発やハイエンドゲーム向け需要が供給を大きく上回っていることを示唆しており、今後の価格安定に向けた供給増強が業界の関心事となっている。