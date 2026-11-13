NVIDIA CEO Transition Anxiety and Inflation Fears Drive Tech Sell-Off

US markets plunge as NVIDIA leadership uncertainty and persistent inflation concerns pressure tech stocks, while Microsoft recovers from global outages.

米国株式市場は13日、S&P総合500種指数とナスダック総合指数が続落して取引を終えた。米半導体大手 NVIDIA に対する懸念がハイテク株を強く圧迫し、市場全体に悲観的な空気が漂った。投資家は年末に向けての相場動向を慎重に睨んでいる状態だ。

NVIDIA Leadership Transition Creates Market Volatility

NVIDIAの取締役会が、辞任したジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の後任探しの一環で、英半導体設計大手Armのレネ・ハースCEOに接触したことが英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）により報じられた。この人事関連のニュースが、同社株のみならず関連するハイテクセクター全体の変動を煽る要因となった。

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この報道を受け、市場参加者の間ではNVIDIAの今後の経営方針や戦略継続性に対する不安が広がり、株価の下げ圧力となっている。NVIDIAはAI関連投資の中心的存在として注目されてきたが、トップの交代問題が投資家の信頼感を揺るがしているのが現状だ。

Sticky Inflation Sustains Federal Reserve Rate Hike Expectations

この日発表されたインフレ指標の結果を受け、米連邦準備理事会（FRB）が追加利上げに動くとの見方は変わらなかった。物価上昇のペースが依然として当局の目標を上回っている可能性を示すデータが出たことで、金利引き下げへの期待は後退している。

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金利高が長期化すれば、成長株やハイテク株といった金利敏感セクターへの打撃は避けられない。投資家はFRBの利銀政策の行方を見極めるため、発表された経済指標を鋭く分析している。市場は追加引き上げの可能性を完全に排除しておらず、慎重な姿勢を維持している。

Tech Sectors Lead Market Decline Amid Broader Pressure

フィラデルフィア半導体指数も下落し、米半導体関連銘柄の弱さが目立った。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）とブロードコムが最大の押し下げ要因となった。S&P総合500種の主要11業種では、情報技術指数の下落率が最大だったことが確認された。

ハイテク株投資もAI関連株投資も、値動きの荒い時期を迎えるとみられている。アメリプライズ・ファイナンシャルのチーフ市場ストラテジスト、アンソニー・サグリムビーン氏は、年末まで相場を動かす材料がどう展開するかを巡り、強気派と弱気派がせめぎ合うことになるだろうと指摘した。

サグリムビーン氏はさらに、信頼感が損なわれた状況であると述べ、市場の不安定さを強調した。NVIDIAをはじめとする主要企業の動向が、ハイテクセクター全体の方向性を決定づける重要なポイントとなっている。投資家はリスク管理を強化せざるを得ない状況が続く見込みだ。

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Microsoft Recovers as Global Service Disruptions Resolve

一方、マイクロソフトは下げを消し、上昇に転じた。同社製品「Outlook」や「Teams」などで発生した世界的な障害が解消に向かい始めたことが、株主心理を少しだけ回復させた。技術的な問題が表面化していたことが一因で、その改善兆しが見えたことで買いが進入した形だ。

市場終値におけるS&P総合500種指数は前営業日比7561.7ポイントとなり、30.7ポイント、0.40%の下落となった。この日は半導体業界の人事動向とマクロ経済指標が市場情绪を左右する重要な一日となった。来週の相場動向も、NVIDIAの後任決定過程と米国のインフレデータ次第で大きく変動する可能性がある。投資家は最新の経済指標と企業の決算情報を注視する必要がある。