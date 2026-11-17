NVIDIA創設者ジーン・アン氏がCEO復帰の可能性を示唆。取締役会の調査への全面協力と、株主や従業員からの復帰要請に応える姿勢を表明。

NVIDIA 創設者にして元CEOの ジーン・アン 氏は、自身のCEOへの復帰意向を示す一方、最終的な決定権限は 取締役会 にあると明言した。53年前に米国へ渡り、米国市民権を獲得したアン氏は、 NVIDIA の構築に人生を捧げてきたと振り返り、同社への深い愛着を表明した。株主や従業員、顧客からの復帰を求める声が相次ぐ中、アン氏は 取締役会 の 独立調査 に全面的に協力する決意を示している。

復帰への意欲と取締役会の権限

アン氏は、取締役会が「株主、従業員、会社、米国にとって最善だと判断すれば、CEOとして復帰できることを光栄に思う」と述べ、復帰に意欲を示した。しかし、その最終的な判断は自身の裁量に委ねられるものではなく、あくまで取締役会の決議に委ねられる考えを強調した。友人や業界関係者、面識のない方々からの温かい励ましや支援に感謝し、私生活における重大な過ちにより取締役会に問題を引き起こしたことに対して深く後悔していると説明した。自らの過ちについてはすべて自分の責任であり、取締役会による独立調査に対しては全面的に協力するつもりだと述べている。

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NVIDIA創設の経緯と米国への愛着

アン氏は1970年代初頭に米国へ渡航し、米国市民になることが人生で最も大きな贈り物の一つであり、最も誇らしい出来事の一つであったと振り返った。NVIDIAは、彼が人生をかけて取り組んできた仕事であり、仲間とともに現在の姿に築き上げられたことは大きな恵みであり光栄なことだと語った。アン氏は、NVIDIAのような企業が生まれ得るのは米国だけであると指摘し、この国を愛している、そしてNVIDIAを愛していると表明した。NVIDIAは「一世代に一度現れるかどうかという稀有な企業」であり、その影響力の大きさから、多くの関係者が彼のリーダーシップを求めている背景がある。

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外部からの復帰要請と複雑な状況

退任して以来、NVIDIAの従業員、投資家、取引先、顧客からCEOへの復帰を求める声が数多く寄せられている。特に、NVIDIAが直面している技術の進歩、市場の変化、競争の激化、そして地政学的な複雑な状況に向き合う中で、多くの人がアン氏に直接連絡を寄せている。アン氏は、自身の復帰がこれらの関係者にとって最善の結果をもたらすかどうかは、取締役会の判断に委ねられるとしつつ、人々の思いやりはかけがえのないものだと感謝の意を表明した。この復帰要請の背景には、NVIDIAが持つ独自の企業文化と技術的優位性への信頼が強く反映されている。

今後の手続きと社会的影響

今後は、取締役会による独立調査の結果と、それに基づいた取締役会の審議が鍵となる。アン氏が求めているのは、単なる地位の奪還ではなく、取締役会と株主の信任を得た上での復帰である。もし復帰が実現すれば、NVIDIAは新たなリーダーシップの下で、技術革新と市場の複雑な状況への対応を進めることになる。この動きは、テクノロジー業界全体、特に半導体市場やAI関連企業の動向に大きな影響を与える可能性がある。アン氏の姿勢は、責任を取る態度と、企業への貢献意愿を示しており、今後の取締役会の判断に注目が集まっている。最終的な決定が下されるまで、株主や従業員、そして業界関係者はその行方を見守ることとなる。