NVIDIA創設者ジェンスン・フアン氏辞任と会社再編の核心

NVIDIAの創設者ジェンスン・フアン氏が取締役会から辞任し、CFOが暫定CEOを務める体制へ変更された。株価の大幅下落や代替候補の議論、企業統治の強化策について詳述する。

半導体大手 NVIDIA の創設者兼最高経営責任者（CEO）である ジェンスン・フアン 氏が、取締役会から辞任要請を受け、正式に退任することを発表した。これは、中国の情報機関とのつながりが疑われる人物との関係をめぐり、取締役会が内部調査を実施してから4日後の出来事である。取締役会は同月11日付でこの辞任を正式に受け入れた。

暫定CEO体制と新しい取締役会運営

後任の正式なCEOが社内外から選出されるまでの間、最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏が暫定CEOを兼任し、業務を継続する。さらに、NVIDIAにおいて初めて取締役会議長を設置し、半導体設計ソフト大手である米Synopsys社の元CEO、ハーvey・C・ジョーンズ氏がこの重職に就任した。

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ジェンスン・フアン氏もまた、同日付で社員宛てのメッセージを発表し、自身の不倫行為を認めて謝罪した。同時に、取締役会の調査に対して全面的に協力する方針を示した。報道によると、相手となった女性はシンガポールのデータセンター企業Megaspeedの元幹部、アリス・フアン氏であるとされている。ただし、アリス・フアン氏はジェンスン・フアン氏との血縁関係はないと明確に指摘されている。

市場反応と株価の急落・移動

辞任発表前の最初の取引日である11月9日、NASDAQ総合指数は2.74％上昇したものの、NVIDIA株は4.27％下落した。辞任が公式に発表された同12日には、取引開始直後に前日比14％超の安値を付け、その後は持ち直したものの、終値は4.34％安の166.19ドルで取引を終えた。

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この日、NASDAQ総合指数全体の下げ幅は0.39％にとどまっていた。競合他社である米AMDと米Broadcomの株は、それぞれ5％以上上昇した。米金融ニュースサイトYahoo Financeは、投資家がNVIDIA株を売却し、他のAI関連銘柄へと資金を移動させたと伝えている。

成長見通しと代替体制の評価

ポルトガル・リスボンで開催されたテクノロジー会議「Web Summit 2026」では、NVIDIAが創設者抜きで成長を続けられるのかをテーマにした討論が行われた。金融情報ニュースレター「The Kobeissi Letter」の創設者兼編集長であるアダム・コベイシ氏は、ジェンスン・フアン氏が会社の要であることを認めつつも、同社の成長は続くと楽観視した。来年の売上高は5000億ドルを超えると予測し、投資家が値下がりを買いの好機と捉えていると述べた。

討論中には株価が朝の安値から1割ほど持ち直す展開も見られた。米投資情報サイト「24/7 Wall St.」も、ジェンスン・フアン氏の傘下には優秀な技術系の幹部が多数存在するため、創設者の退任後も半導体開発は停止しないだろうと分析している。事業と経営体制の両面から、NVIDIAが新たな段階へ移行する過程が注視されている。