国家安全保障上のリスクではないとの説明には賛否が分かれています。

」は11月23日、「フアンCEOを復職させる数時間前、トランプ大統領はNVIDIAの日曜日の取締役会に電話で参加し、フアン氏の復帰を働きかけた」と報道。 また、ホワイトハウス広報部長への聞き取りで「トランプ大統領は全面的に関与しており、これはNVIDIAの取締役会による素晴らしい決定です」とのコメントを引き出しています。

も関係筋の話として、トランプ大統領とバンス副大統領が週末に個人的に関与したことで取締役会が迅速に復帰を決定できたと報道。 両氏は米国のAI競争力を守るためにフアン氏が必要だと確信しており、国家安全保障上の違法・不適切な行為の証拠は確認されなかったとしています。 」には、トランプ氏が電話出演しました。

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「NVIDIAの取締役会に直接電話をかけたのですか？ 」という質問に対し、トランプ氏は「言いたくありません。 誰と話したかなどは言いたくありませんが、要するに取締役会には私の代理人が出席していました」と回答。 また、トランプ氏は取締役会について「彼らを説得した」と語り、株価が下落したことで1週間半前よりも説得しやすくなったとの認識も示しています。

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「大統領の介入がなかったとしても、フアン氏は取締役会によって元の役職に復帰していたと思いますか？ 」とも問われると、トランプ氏は「答えはNoです。 私の介入は非常に重要だったと思います。 また、JD（バンス副大統領）、スコット（ベッセント財務長官）、ハワード（ルトニック商務長官）らとも協力しました」と、政権幹部の3人の関与も認めています。