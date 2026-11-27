NVIDIAやATI、3dfxなどのグラフィックスカードメーカーは、かつて新製品の性能や新たな描画技術をアピールするために、さまざまな3Dグラフィックスのデモを公開していました。そんな往年のGPUデモ36種類を、オリジナルのファイルを基に再構築してブラウザ上で動作するようにした「GPU Demo Gallery」が個人開発者のアーチット・コーデ氏によって公開されています。

例えば、1997年に3dfxのVoodoo向けに制作された「Demoroom」は、古代エジプト風の部屋の壁面にプロジェクターで映像を投影するデモです。 プロジェクターの向きを操作すると、壁面に投影される映像もリアルタイムで変化します。 1999年にNVIDIAのGeForce 256向けに制作された「Bubble」は、周囲の風景を反射するシャボン玉のデモです。

シャボン玉をクリックすると表面が変形するほか、反射の描画方式を切り替えることもできます。 移植版はプログラミング言語のRustで記述されており、オリジナルの実行ファイルから画像データを読み出して利用しています。2003年のATI Radeon 9700向けデモ「Pipe Dream」は、複雑な機械から飛び出すボールが弦や打楽器に当たることで音楽を奏でるというもの。 2006年のNVIDIA GeForce 8シリーズ向けデモ「Box of Smoke」は、GPUを用いた流体シミュレーションを披露するもので、マウスポインターを動かして煙や水の流れに干渉できます。

Advertisement

年代順にデモを見ていくと、約10年間でGPUがどのような表現を獲得していったのかがよくわかります。 コーデ氏はAIのClaudeを活用してデモの移植を進めています。 テクノロジーメディアのTom's Hardwareによると、2026年11月25日の時点では26種類だったデモが、翌26日には36種類に増えていたとのこと。 なお、GPU Demo Galleryおよび各デモの移植に用いられたソースコードはGitHubで公開されています。