NVIDIAドライバーの大幅アップデートで『007 ファースト・ライト』等を含む最新ゲームがサポート開始

本日リリースされたNVIDIA GeForce Game Readyドライバーが、2026年5月26日からアクセス開始のアクションADV『007 ファースト・ライト』をはじめ、レゴバットマン、World of Tanks、F1 25 DLCなど幅広いタイトルのサポートを追加。加えて、ソフトウェア的なバグ修正やパフォーマンス向上、今後の機能移行に関する詳細も公表された。

本日リリースされた NVIDIA GeForce Game Ready ドライバー が、2026年5月26日からアクセス開始のアクションADV『 007 ファースト・ライト 』をはじめ、 レゴバットマン ：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト、World of Tanks: HEAT、F1 25 DLC「2026シーズンパック」など幅広いタイトルのサポートを追加した。

『007 ファースト・ライト』に関しては、今夏にパストレーシングとDLSS Ray Reconstructionの導入が計画されていることも同時に公開された。 今回のリリースでは、数多くのバグ修正も同時に実施された。 具体的には、龍が如く８で発生していた影・光のチラつきの問題、Enshrouded~霧の王国~で観測された地形欠落現象、Godotエンジンを使用したゲームに見られたビジュアル崩壊、さらにマルチモニター環境での垂直同期(V-SYNC)時に発生していたゲーム内の安定性低下といった項目が改善された。

さらに重要な情報として、近々公開されるNVIDIAアプリアップデートにより、20年前に提供されてきたNVIDIAコントロールパネルは、Game ReadyおよびStudioドライバから正式に「引退」されることが告知された。 RTX PROユーザーに対しては、プロフェッショナル機能が新たにNVIDIAアプリへ移行されるまで継続的にサポートが提供される予定で、既にインストール済みのコントロールパネルは、ユーザーがクリーンインストールを実行するまではシステムに残存し続けると説明された。

最新ドライバはNVIDIAアプリ上で直接更新できるようになり、ユーザーは簡易的に最新の機能と安定化パッチを入手できる





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