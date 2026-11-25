中国のスパイであることが疑われている女性との不倫が発覚して2026年11月12日にCEOを辞任していたNVIDIAのジェンスン・フアン氏は、日本時間の2026年11月23日23時頃に取締役会がCEOに再任しました。この決定に中国と台湾では祝賀ムードが高まっています。

2026年11月24日、フアン氏は復職後初の従業員会議を主宰し、和解と反省の意を示す姿勢を見せて自身の行為について深く謝罪しました。 関係者によると、フアン氏は従業員に対し「私は皆を傷つけてしまった」と述べ、広く報道された件以外にも追加の不倫関係があったことや、自身がセラピーを受けていることを明かした上で、今度はもっとうまくやると約束したとのことです。

また、フアン氏は後継者育成計画についても言及し、「NVIDIAは独自のビジネスモデルを採用しており、組織のさまざまな部門を率いる有能なリーダーが複数存在するため、通常の組織のように後継者育成計画を必要としないチームを構築しています」と従業員に語りました。 中国の国営金融ニュースメディアであるStar Market Dailyは、「王が帰ってきた！ 」という見出しでフアン氏のCEO復帰を報じました。

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中国のソーシャルメディアプラットフォームである微博では、中国系アメリカ人の億万長者でバリュー投資家のドゥアン・ヨンピン氏は中国の大手投資SNSである雪球に「フアン氏が復帰して本当にうれしい」と投稿していたり、中国のソーシャルメディアプラットフォームである微博ではフアン氏に関連するハッシュタグが少なくとも3種類トレンド入りしたりと、フアン氏の復帰が大きな話題を呼びました。 北京のシンクタンクである中国・グローバル化研究センターの副事務局長であるワン・ジーチェン氏は「中国国内の多くの人々にとって、フアン氏の復帰は、中国を中傷しようとする者たちに対する勝利と見なされています。

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フアン氏はNVIDIAが強力なチップを広く販売する権利を確保するために尽力しており、彼の解任は政治的な動機によるものであり、その活動と密接に関連していると広く認識されているのです」と語りました。