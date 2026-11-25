NVIDIAのジェンスン・フアンCEOの不倫相手で中国のスパイであることが疑われているアリス・フアン氏が、中国へNVIDIA製半導体を違法に輸出する巨大ネットワークに関与していたことが報じられています。

NVIDIAのパートナーとなるには、自社の抱える顧客が中国企業ではないことを証明する必要があります。 また、「適格エンドカスタマー」には、少なくとも3年間の企業記録と経営陣および所有者の過半数が中国人ではないことの証明が必要となります。

Inspurはチップ供給の回復を目指して、『ホワイトアウト・サバイバル』などのゲームで成功を収めているZhejiang Century Huatong Groupに協力を求めました。 Century Huatongはアメリカの輸出規制に抵触しないオフショアのペーパーカンパニーを利用するという解決策を提案。 この「ペーパーカンパニー」がMegaspeedのことを指しており、アリス・フアン氏は「非の打ち所のない経歴を持つ『信頼できる』対外的な経営幹部」に位置づけられたと関係者は述べています。

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なお、Century Huatongはアリス氏と夫・康偉氏が共同経営者を務める投資会社・上海和熙投資管理有限公司が2021年に株主となったデータセンター企業・上海世紀龍騰の筆頭株主です。 InspurとCentury Huatongに続く3つ目の、そして最も重要な要素であるチップを中国に輸送するためのパートナーとして、カンボジアを拠点とするサイバー詐欺と資金洗浄の罪でアメリカ当局の制裁対象となっているフー・シャオウェイ氏が役割の少なくとも一部を担っていたことも判明しています。

関係者によると、シャオウェイ氏はオンラインゲーム関連事業で利益を得ており、それがきっかけでCentury Huatongと接触するようになったそうです。 シャオウェイ氏とCentury Huatongのつながりは、フィナンシャル・タイムズが調査した数十件の企業記録に及ぶ複雑な株式保有関係と知的財産提携を通じても明らかになっています。 シャオウェイ氏は、「Prince Group」という企業のナンバー2として密輸と賭博組織を運営していたとアメリカ当局が非難しています。

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Prince Groupはシャオウェイ氏とのつながりを否定した上で「アメリカ政府の根拠のない主張を裏付ける証拠はない」と反論していますが、同社の事業に詳しい関係者によると、Prince Groupには精巧なペーパーカンパニーからオンラインゲームや暗号通貨を通じた地下資金調達ルートまで多岐にわたる「グレーなインフラ」が存在するとのこと。

アリス・フアン氏はこれらのクラウドコンピューティングのパートナー企業、オンラインゲームの大物、カンボジアの人身売買業者、そして数百ものペーパーカンパニーによる広範な企業ネットワークと「信頼できる対外的な経営幹部」として密接なつながりを持っていると指摘されており、これらのネットワークがNVIDIAのチップを中国に持ち込む違法取引によって数十億ドルの利益を上げていたとフィナンシャルタイムズは報じました。 また、事情に詳しい関係者によると、舞台裏で重要な役割を果たしていたのは、シンガポールで保釈中であり中国大使館からほど近い高級ヴィラに住んでいるリー・ミン氏という男性であるそうです。

ミン氏はMegaspeedの活動に深く関与し、重要な意思決定にも参加していたほか、NVIDIAチップを取り扱う他の企業でも役割を果たしていたといいます。 ミン氏はNVIDIA製チップを搭載したコンピューターサーバーを購入し、アメリカの供給業者に対して自身の地元企業であるLuxuriate Your Life向けだと偽っていました。 実際にはそれらのサーバーは隣国のマレーシアに送られ、その後名前が明かされていない第三の場所に送られました。

シンガポールの検察当局は2025年2月に、NVIDIAチップの不正輸送疑惑でミン氏らを詐欺罪で起訴。 この時には起訴状にMegaspeedの名前は含まれていませんでしたが、関係者によるとミン氏はアリス氏や康氏と長年にわたり協力関係にあったそうです。