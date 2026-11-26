NVIDIAの最先端高性能GPUはアメリカから中国への輸出が規制されています。ところが、NVIDIAが優先パートナーとして扱っている2つのアメリカ企業が中国企業と深いつながりを持っていることがCBSによって報じられました。

NVIDIAの最先端高性能GPUはアメリカから中国への輸出が規制されています。 ところが、NVIDIAが優先パートナーとして扱っている2つのアメリカ企業が中国企業と深いつながりを持っていることがCBSによって報じられました。 2 California companies are buying Nvidia's most advanced chips.

Those companies are actually Chinese-owned, a CBS News investigation reveals. - CBS NewsRiCloud AIの親会社は中国の深圳に本社を設置している「Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited」で、中国人民解放軍の指揮学院で国防動員の学位を取得した経歴を持つCong Yu氏がCEOを務めています。 また、Yu氏はRiCloud AIのCEOも務めています。

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さらに、RiCloud AIの会長を務めるLi Qiang氏は、オーストラリア政府によって国家安全保障上の懸念を指摘されたデータセンター運営企業「Global Switch Holdings」の会長を務めた経歴があります。